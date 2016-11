Tuláci po firmách. Spokojeni nejsou nikdy a nikde

Tahle skupina lidí až dosud nehrála ve společnosti velkou roli. Teď je ale firmy i personální agentury začínají vnímat jako jeden z nečekaných rysů moderní doby. Řeč je o fluktuantech, věčných nevěrnících, kteří jsou prakticky kdykoli připraveni změnit zaměstnání. Za vzestupem jejich počtu stojí dorůstání mladší generace a také technologické novinky.

Personální agentura Manpower před časem pořádala průzkum mezi čtyřmi a půl tisíci žadateli o práci. Zkoumala, na co lidé slyší, aby mohla zaměstnavatelům poradit, jak si je udržet. A jaksi bokem z výzkumu vypadl překvapující údaj. Zhruba 37 procent zaměstnanců se připojilo ke statusu „neustále hledám novou pracovní příležitost“.

Pro firmy to není dobrá zpráva. „Pryč je doba jedné práce na celý život. Nastupující generace je pracovně nevěrná, chce více volného času a nemá problém kvůli tomu změnit pracovní místo, a to i několikrát za sebou v krátké době,“ potvrzuje trend Barbora Tomšovská, ředitelka personální agentury Touchdown.

Odborníci nástup pracovních nevěrníků spojují zejména s generací, která nyní přichází na trh. Jejímu typickému příslušníkovi je do pětatřiceti let a podle průzkumu je v této kategorii přelétavých až sedmdesát procent zaměstnanců. Nevěrníci jsou flexibilní, nespokojení a nevadí jim krátkodobé úvazky. Díky moderním technologiím si to mohou dovolit. Prostě se seberou a jdou taxikařit pro Uber, pronajmou pokoj přes Airbnb nebo nabídnou drobnou placenou výpomoc přes TaskRabbit.

