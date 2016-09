Třímiliardový tendr Lesů ČR vyhrála skupina PETRA

Skupina PETRA tak může významně posílit svou pozici v těžbě dřeva ve státních lesích a stát se jednoznačně největším obchodním partnerem Lesů ČR. Firma označila své vítězství za překvapení.

Skupina PETRA, do níž spadá vedle firmy T.E.P. HOLZ ještě firma T.E.P.Z., ve státních lesích letos těží 1,12 milionu metrů krychlových dřeva. Na těžbě zadávané firmám to představuje podíl 18 procent. To je největší podíl na těžbě ze všech firem pracujících pro LČR. Po vítězství v nynějším tendru má skupina PETRA v příštím roce šanci zvýšit těžbu ve státních lesích o 605 110 metrů krychlových dřeva a dostat se asi na 1,73 milionu metrů krychlových. Její podíl by se tak posunul na téměř 30 procent.

Skupina PETRA se může od příštího roku podle generálního ředitele LČR Daniela Szóráda stát výrazně dominantní z pohledu lesnických zakázek v ČR. „Je to stav k zamyšlení. Pevně věřím, že společnost, vzhledem k jejím dlouhodobým zkušenostem, si dokáže se situací poradit. Pevně věřím, že také zhodnotí své možnosti, a že k tomu přistoupí s veškerou vážností,“ řekl Szórád.

Nábor zaměstnanců

Ze strany LČR podle něj firmy nemohou čekat žádné ústupky z hlediska plnění kvalitativních a dalších požadavků. „Budeme trvat na tom, aby všichni smluvní partneři dostáli svým závazkům plynoucím z obchodních smluv,“ řekl. Smlouvy budou LČR uzavírat jen s vítězi tendru. Pokud firma s nejlepší nabídkou odmítne uzavřít smlouvu, bude se soutěž na dané územní jednotce opakovat.

Podle ředitele společnosti PETRA Zdeňka Bábíčka je počet tendrů, které společnost vyhrála, překvapením. Firma ale zatím výsledky nechce komentovat, protože Lesy ČR budou ještě kontrolovat všechny náležitosti podaných nabídek. Neúspěšné společnosti pak mohou ještě podat námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. PETRA má nyní 250 zaměstnanců. „Pokud opravdu vítězství udržíme, určitě to povede k náboru dalších zaměstnanců,“ řekl Bábíček.

Obálky s nabídkami komise otevřely v pondělí, nyní bude následovat podrobná kontrola a hodnocení nabídek. Smlouvy s vítězi by měl podnik uzavírat koncem listopadu. Vítězné firmy by na jednotlivých územních jednotkách měly začít pracovat od ledna 2017.

Babišův Uniles druhý

Předpokládaná hodnota lesnických prací, o které se soutěží, je asi 3,4 miliardy korun. O zakázky se ucházelo 36 firem. Alespoň jeden kontrakt by mohlo získat 13 firem. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi, tendry se týkají zhruba pětiny území a práce jsou na pět let.

V minulých dvou letech tendry na počet získaných jednotek vyhrála společnost Uniles ze skupiny Agrofert ministra financí a šéfa hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Nyní má Uniles šanci získat deset jednotek a je druhý za skupinou PETRA. Z pohledu celkově nově získané těžby je však Uniles třetí, když příští rok by mohl pro Lesy ČR těžit navíc o 53 tisíc metrů krychlových dřeva. O 140 830 metrů krychlových dřeva by měla více těžit firma Stora Enso Wood Products Ždírec.

Zakázky pro tendr 2017+ jsou trojího druhu. Ze 48 územních jednotek se na 28 soutěží takzvaná komplexní zakázka, kdy vítěz soutěže dělá pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. Komplexní zakázka o odhadovaném objemu 2,8 miliardy korun je nejhodnotnější a firmy o ni mají největší zájem. To se potvrdilo i letos, kdy nabídku do komplexní zakázky podalo 26 firem.

U 14 jednotek jde o soutěž pouze na pěstební práce v objemu 434 milionů korun. Do ní dalo nabídky 23 firem. U zbývajících šesti jednotek je předmětem soutěže těžba s prodejem dřeva, souhrnná hodnota u ní je 168 milionů korun a nabídky do ní dalo 18 subjektů.

