Trh spotřebitelských úvěrů čeká malé zemětřesení

Poskytovatele spotřebitelských úvěrů brzy čekají velké změny. Od letošního prosince totiž začne platit nový a výrazně přísnější zákon o spotřebitelském úvěru, který může pro mnohé jeho poskytovatele znamenat i konec činnosti. Nově bude na trh, kde nyní funguje téměř 50 tisíc subjektů, dohlížet Česká národní banka. A ta bude na poskytování spotřebitelských úvěrů vydávat licence jen těm firmám, které splní přísná kritéria blížící se regulaci bankovního trhu.

Mezi ně patří i vlastní kapitál v minimální výši 20 milionů korun, kapitálová přiměřenost alespoň 5 procent z poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů svých klientů, odborná způsobilost a důvěryhodnost osob ve statutárních orgánech, přítomnost řídícího a kontrolního systému nebo nezávadný původ kapitálu.

Poskytovatelé půjček na prodej

Všichni zájemci o poskytování spotřebitelských úvěrů musí ČNB o licenci požádat nejpozději do konce února 2017, banka o jejím udělení rozhodne do 15 měsíců. Licence bude platná na pět let, a kdo o ni v předepsaném termínu nepožádá, tomu automaticky zanikne od 1. března 2017 oprávnění poskytovat spotřebitelské úvěry pod sankcí až 20 milionů korun. Právě přísnost nových zákonných kritérií podle lidí z oboru může znamenat konec mnoha poskytovatelů, případně velké finanční ztráty.

Někteří totiž zřejmě o licenci ČNB vůbec nepožádají, protože nové podmínky nesplní. Majitelé takových firem je pak mohou zkusit prodat investorovi, který sám firmu na licenci připraví a následně o ni požádá, tento scénář ale není příliš pravděpodobný. Pro stávající majitele nebankovních firem by i s ohledem na rizikovou přirážku ke kupní ceně za firmu bez licence znamenal velkou finanční ztrátu.

Možný je i odprodej samotného portfolia pohledávek za klienty inkasní společnosti, i zde ale musí současní poskytovatelé počítat s masivními ztrátami. Riziková portfolia se běžně prodávají za 10-20 procent zůstatkové nominální hodnoty, zatímco v kombinaci se splácenými úvěry to bývá mezi 20 a 30 procenty. Novela zákona ale může současně přinést i potřebnou konsolidaci trhu, kdy inkaso pohledávek včetně sítě obchodních zástupců končících poskytovatelů převezmou větší a stabilnější hráči. Jen ti totiž zřejmě bez problémů splní i nová kritéria a licenci od ČNB dostanou.

Inkaso na klíč

„Začlenění portfolia končících poskytovatelů včetně jejich obchodních zástupců pod křídla větší firmy znamená důležitou konkurenční výhodu ve srovnání s pouhým prodejem pohledávek inkasní společnosti. Nenaruší se tak vazba mezi klientem a obchodním zástupcem, který mu úvěr poskytl, což vede k lepšímu výběru splátek. Současně tento model nabízí obchodním zástupcům příležitost starat se dál o své klienty při zachování provize a zajištění financování úvěrů pro nové klienty, které do nové společnosti přivedou,“ vysvětluje například Miroslav Kučírek, předseda představenstva firmy EC Financial Services patřící do skupiny Natland Group.

Takové inkaso na klíč ukazuje, že výběr pohledávek může být i efektivnější než u původních poskytovatelů úvěrů. Navíc konsoliduje závazky klientů v rámci jediné společnosti, což může pro původního poskytovatele znamenat rychlejší výběr celkového zůstatku dluhu klienta. Inkasní společnosti totiž na rozdíl od nového poskytovatele dluhy klientů nerefinancují, ale jen inkasují a případně rozmělňují do delších splátkových kalendářů.

