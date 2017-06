Teplo z Temelína pro Budějovice? Rozhodne se až na podzim

Plány vytápět České Budějovice z Temelína se objevily již před rokem 1989, před čtyřmi lety se však obě strany na podmínkách dodávek nedohodly. Od počátku letošního roku však ČEZ s TČB začaly o stavbě horkovodního potrubí znovu jednat. Valná hromada akcionářů teplárny, svolaná na úterý 20. června, se tím však ještě zabývat nebude. Rozhodnutí padne nejdřív během podzimních měsíců, sdělil webu Euro.cz Kollarczyk.

V jakém stavu jsou jednání o možné dodávce tepla z JE Temelín?

Teplárna České Budějovice intenzivně pracuje spolu se společností ČEZ na analýze všech technických a obchodních aspektů případné spolupráce, která by byla ve prospěch dlouhodobé diverzifikace zdrojů v oblasti dodávek tepelné energie pro České Budějovice. Horkovodní napaječ by vypomohl dodat tepelnou energii do přenosové soustavy teplárny převážně pro bytový sektor v topné sezóně. Přibližně polovinu produkce teplárny však tvoří pára pro průmysl a další firemní odběratele, kterou horkovod technicky nezajistí. Současně by se z teplárny pokrývala záloha pro případ odstávek jaderné elektrárny stejně jako dodávka tepla pro teplou užitkovou vodu v letních měsících. Celá analýza spolu s návrhem smluvního ujednání bude nejprve předložena valné hromadě Teplárny ČB, která se rozhodne, jestli nabídku předloženou ze strany ČEZ přijme nebo ne.

Je uzavření dohody reálné? Jaký čekáte výsledek?

Nebude to jednoduché, protože obecně platí, že učinit rozhodnutí s dlouhodobým dopadem v oblasti teplárenství není snadné. Řada vstupních parametrů je totiž ovlivňována regulatorními zásahy a nejhorší je fakt, že vůbec není jasné, jak se budou tyto veličiny dlouhodobě vyvíjet. Příkladem může být cenový vývoj emisní povolenky. Proto je dlouhodobá analýza sestavována s ohledem na možný variantní vývoj vybraných vstupních položek.

Plní v současnosti TČB emisní limity pro oxidy dusíku a síry, které budou zavedeny od roku 2021? Případně jaké další investice budete muset provést?

Díky nově vybudovanému zařízení pro odsíření, které má za sebou rok ostrého provozu, nemá Teplárna České Budějovice s novými emisními limity pro oxidy síry aktuálně žádný problém. V současné době teplárna plní stávající platné emisní limity, resp. zpřísněné limity dle směrnice č. 2010/75/EU, platné po roce 2019. Nově vybudovaným odsiřovacím zařízením došlo ke snížení celkového množství vypuštěných emisí oxidu siřičitého o 88 procent. Denitrifikace bude spouštěna postupně v závislosti na zpřísňování limitů oxidů dusíku do ovzduší. Se stávající technologií je reálné plnit emisní limity i po roce 2021. Navíc, pomocí již zmíněné diverzifikace zdrojů pro teplárnu, by došlo kolem roku 2021 se spuštěním horkovodu z jaderné elektrárny k dalšímu výraznému snížení emisí z výroby tepelné energie v lokalitě.

Na jak dlouho máte zajištěné dodávky hnědého uhlí?

Dodávky hnědého uhlí máme smluvně zajištěny do roku 2024 a v rámci nově připravované koncepce komunikujeme s dodavateli o období v řádu desítek let tak, abychom dokázali popsat dostupnost a cenový vývoj tepelné energie dodávané prostřednictvím vlastní distribuční sítě. Dle dostupných informací lze konstatovat, že v horizontu dvaceti let bude hnědé uhlí aktivním vstupem.

Jaká další paliva – vedle uhlí, jádra a plynu – ještě připadají v úvahu?

Výhodou Teplárny České Budějovice je fakt, že současná výrobní zařízení spotřebovávající hnědé uhlí pomalu dožívají a připravuje se nákup nových technologicky zdatnějších. Současně přichází zcela nová výzva podporující již zmíněnou diverzifikaci zdrojů teplárny, jakou jsou tuhá alternativní paliva vyráběná z městského komunálního odpadu. Tím, že bude potřeba investovat do výrobních prostředků právě v této pro Teplárnu České Budějovice přelomové době, můžeme je připravit nejen v nových technologiích, ale dimenzovat je i na aktuální potřebu jak na straně vstupu, tedy struktury paliv, tak na straně výkonového rozsahu, aby efektivně pokryly rostoucí poptávku po tepelné energii v Českých Budějovicích.