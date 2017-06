Stop problémovým firmám. Lesy ČR z tendrů vyřadí nekvalitní uchazeče

Podle Szóráda jde o dvě zásadní změny v podmínkách chystaných tendrů, které mají hodnotu lesnických prací dvě miliardy korun a jsou rozdělené na 52 územních jednotek. Podnik chce tendry, které se každoročně týkají asi pětiny území LČR, vypsat ve druhé polovině července.

Vyřazení nekvalitního uchazeče podle Szóráda nově umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž Lesy České republiky již mají zaveden použitelný systém hodnocení smluvních partnerů. „Pokud dotyčný uchazeč za poslední tři roky neplnil zakázku kvalitně a není předpoklad, že by ji plnil kvalitně v letech budoucích, tak s takovým nemusíme podepsat smlouvu a můžeme ho ze soutěže vyloučit,“ uvedl Szórád. K vyloučení nekvalitního uchazeče Lesy ČR podle něj budou připraveny i v případě, že by jeho nabídka byla „extra lukrativní“.

Omezení vítězů by mělo antidumpingový přínos

Zavedení stropu 20 procent jednotek pro vítěze tendrů je podle Szóráda nyní ještě předmětem prověřování a právních rozborů, ale mělo by mít stabilizační a antidumpingový přínos. Lesy ČR zavedením stropu 20 procent podle Szóráda chtějí předejít situaci, že někdo v tendru drtivě zvítězí a Lesy ČR pak budou muset s jedním subjektem podepsat například nadpoloviční většinu zakázek. To s sebou podle LČR do budoucna nese ohrožení kvality plnění zakázek. Záměrem Lesů ČR je, aby omezení platilo i pro celou vlastnickou skupinu, která by byla brána jako jeden uchazeč.

O chystaném tendru si přečtěte více:

Na druhou stranu by omezení podle Szóráda chránilo i lesnické firmy, protože před soutěží žádná z nich neví, na kolika jednotkách bude úspěšná. „Pro uchazeče může být (velké vítězství) nepříjemným překvapením, kdy bude stát před problémem, jak celou zakázku zabezpečit,“ řekl Szórád. Upozornil, že vítězné firmě na odstoupených vítězných jednotkách propadají kauce, které jsou v milionech korun.

Na půlce jednotek se bude soutěžit komplexní zakázka

Z 52 jednotek v tendru 2018+ se bude na 29 soutěžit takzvaná komplexní zakázka. Vítěz soutěže dělá pěstební práce i těžbu a se dřevem následně obchoduje. Komplexní zakázka o odhadovaném objemu 1,6 miliardy korun je nejhodnotnější a firmy o ni mají největší zájem. U deseti jednotek se bude soutěžit zakázka na těžbu s prodejem dřeva v hodnotě prací 26 milionů korun a u 13 jednotek půjde o soutěž pouze na pěstební práce v hodnotě 329 milionů korun.

Při uplatnění stropu 20 procent by tak vítězný uchazeč mohl získat maximálně šest jednotek z komplexní zakázky, dvě z těžební a tři z pěstební zakázky. Lesy České republiky zvažují pravidlo, že smlouvy by mohl vítězný uchazeč uzavřít na těch jednotkách, z nichž by vyplýval pro Lesy ČR nejvyšší zisk. Jediným kritériem pro určení pořadí nabídek je cena.

Čtěte dále: