Spotřebitelské ceny v září stouply o 2,7 procenta, táhly je potraviny

„Například vajíčka byla dražší o 26 procent, mléko skoro o 12 procent, sýry o 14 procent, a máslo dokonce o 55 procent. Dražší byly také pekárenské výrobky o šest procent, ale i maso o pět procent,“ uvedla Pavla Šedivá z oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ. Stouply ale také ceny tuků o 13,1 procenta. Ovoce přestalo zlevňovat a v září cena meziročně stoupla o 2,4 procenta. Zelenina nadále zlevňovala, a to o 4,4 procenta.

Vedle potravin působilo na vyšší inflaci také bydlení, kde nájemné zdražilo o 2,7 procenta a tuhá paliva o 5,3 procenta. Vodné bylo meziročně vyšší o 1,2 procenta, stočné o 0,4 procenta a ceny elektřiny o 0,3 procenta. Dražší bylo proti loňsku i stravování (7,6 procenta) a ubytování (1,7 procenta). Růst cen pokračoval také v oddíle doprava vlivem vyšších cen pohonných hmot o tři procenta.

Meziměsíční pokles cen způsobily levnější dovolené o 13,5 procenta. Z potravin zlevnilo drůbeží maso, jogurty, ovoce a nealkoholické nápoje. Patrné je i zahájení školního roku, kde statistika eviduje zvýšení poplatků v mateřských školách proti srpnu o 1,3 procenta, ale také školného na středních soukromých školách a na veřejných vysokých školách, dále poplatky za výuku jazyků či poplatky v základních uměleckých školách.

Údaje o inflaci podle analytiků ukazují na listopadový růst sazeb

Dnešní údaje o inflaci podle analytiků potvrzují, že bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém listopadovém jednání zvýší úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že inflace podle ekonomů zůstane nad dvěma procenty i celý příští rok, ČNB zvýší sazby několikrát i v příštím roce. Ve zbytku letošního roku podle ekonomů inflace bude nižší než v září. Spotřebitelské ceny v září meziročně stouply o 2,7 procenta, což je nejvyšší hodnota od listopadu 2012. Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,1 procenta.

„Inflace se udrží nad dvěma procenty nejenom do konce letošního roku, ale naše odhady ukazují, že nad cílem ČNB zůstane i po celý příští rok,“ uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. To by podle něj mělo donutit ČNB zvýšit sazby ještě jednou v letošním roce a třikrát příští rok. „Klíčová sazba centrální banky by se tak na konci roku 2018 měla dostat na 1,25 procenta. Zdražovat tak budou úvěry včetně hypoték,“ dodal.

„Listopadové zvýšení sazeb ČNB je hotová věc. Otázkou zůstává, kolikrát zvýší ČNB sazby v příštím roce. My očekáváme dvakrát,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

I podle analytika ČSOB Petra Dufka se další zvýšení úrokových sazeb přijde nejspíše v listopadu. „Zabránit by mu teoreticky mohla jen koruna, která by ovšem musela být ještě mnohem silnější, než je nyní. Předpokládáme, že inflace kulminuje a v závěru roku se nejspíše dostane pod úroveň 2,5 procenta,“ uvedl.

Také podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka by měla inflace v příštích měsících mírně klesnout. „Přesto zůstává prostor ke zvyšování úrokových sazeb,“ uvedl.

