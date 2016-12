Spor o milion dolarů. Výrobce tiskáren Průša válčí s Paypalem

Zakladatel karlínské společnosti Prusa Research a startupový podnikatel Ondřej Průša si stěžuje na přísná pravidla pro převody peněz v rámci platebního gigantu Paypal. Operátor prý české firmě zamrazil peníze, které potřebuje na provoz. Údajně neoprávněně a na základě hloupých pravidel. Podnikatel se proto rozhodl před praktikami Paypalu varovat ostatní uživatele na zahraničních blozích.

„Problém je, že Paypal komunikoval naprosto nevyzpytatelně, v podstatě veškeré finance zablokoval ze dne na den v okamžiku, kdy už díky takzvané rolling reserve (povinná rezerva na učtu klienta Paypal s jistým obratem, pozn. red.), tedy 12 procent z obratu, už měl na účtě blokovaných osm milionů korun,“ říká pro Euro.cz Průša.

Jak vysvětluje, specifikem jeho firmy vyvíjející a prodávající 3D tiskárny je odložené doručování. Tiskárny dorazí ke klientovi i měsíc a půl po zaplacení objednávky. Zákazník přitom může nedodání reklamovat půl roku od objednávky. Většina z nich prý s pozdějším doručením počítá.

Platební brána s tím ovšem naopak nepočítá. Pozdní dodávky zboží a rychlé platby vyhodnocuje jako riziko. Platební brána proto Průšovy tiskárny označuje za podezřelé a zmrazuje jim v rámci bezpečnostních opatření účty. „V této době to bylo přes milion dolarů. Protože to bylo ze dne na den, způsobilo nám to docela problémy. Přes Paypal jsme platili dodavatelům, abychom nemuseli dělat měnové konverze,“ říká Průša.

Česká firma nepokládá jednání platební brány za férové. Budí totiž dojem, že chce zákazníky podvést. Na specifikum podnikání a finančních operací prý Paypal připravovala, ale operátor nereagoval. Stejně tak na aktuální stížnosti. Věc se prý postupně mění. Po medializaci začal Paypal komunikovat.

Průšova společnost vznikla v roce 2014 a přinesla na trh několik modelů 3D tiskáren, výsledky hospodaření však nezveřejňuje. Model tiskárny od české společnosti s označením Original Prusa i3 MK2 se stal vítězem testu 3D tiskáren nezávislého časopisu Make.

Společnost Paypal patří k největším světovým zprostředkovatelům plateb přes internet. Její tržby dosáhly ve třetím čtvrtletí letošního roku 2,67 miliardy dolarů, tedy asi 69 miliard korun, což byl meziroční nárůst o 18,1 procenta.

