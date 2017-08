SoftBank a další vloží 1,1 miliardy dolarů do biotechnologické firmy

Skupina investorů v čele s japonskou technologickou společností SoftBank investuje 1,1 miliardy dolarů (přes 24 miliard Kč) do biotechnologické společnosti Roivant Sciences. Ve zdravotnictví je to největší soukromý finanční vklad na světě a jeden z největších v jakémkoli sektoru vůbec, uvedl dnes ekonomický list Financial Times (FT).