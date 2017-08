Sňatek z rozumu. Toyota získá podíl v Mazdě, společně postaví v USA továrnu

Továrna na jihu USA bude ročně vyrábět až 300 tisíc vozidel, především SUV, která jsou na americkém trhu velmi populární. Jmenovitě půjde o typ Toyota Corolla a nové SUV crossover z dílny Mazdy. Otevřít by se měla v roce 2021 a práci by v ní mohlo nalézt okolo 4000 lidí, napsala agentura Reuters.

Společnosti dnes rovněž uvedly, že hodlají spolupracovat na vývoji elektrických vozidel. Obě firmy rozvíjejí spolupráci v rozličných oblastech už od roku 2015. Toyota, která je v prodeji aut světovou dvojkou a japonskou jedničkou, vytváří aliance s menšími japonskými výrobci už několik let.

Nynější dohoda je dalším projevem konsolidace světového automobilového sektoru do čtyř hlavních táborů. V jejich centru je japonská Toyota, německý Volkswagen, americká General Motors a rovněž aliance francouzského Renaultu a japonského Nissanu.

Rozhodnutí o výstavbě továrny je povzbuzením pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během své volební kampaně sliboval vytváření více pracovních míst v americkém zpracovatelském průmyslu.

Donald Trump již chystanou investici pochválil na twitteru

Toyota & Mazda to build a new $1.6B plant here in the U.S.A. and create 4K new American jobs. A great investment in American manufacturing!