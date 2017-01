Slovenský Janom investuje do fotovoltaiky v Británii

Slovenská firma podepsala investiční dohodu, která má britskému Wattstoru pomoci v rozvoji zařízení sbírajícího energii vyrobenou slunečními panely. Detaily obchodu žádná ze stran neprozradila.

Jednatel Janomu Daniel Šmigura pro server solarpowerportal.co.uk uvedl, že partnerství mezi společnostmi „jde nad rámec finanční spolupráce“ a že Wattstor získá také přístup k výzkumu a zkušenostem slovenské firmy. „Budeme integrovat příležitosti Wattstoru s ostatními svými inovativními projekty v e-mobilitě, řešení distribuční sítě a nanotechnologiích,“ řekl Šmigura.

Obchodní ředitel Wattstoru Trevor Howard médiím potvrdil, že firma hledala nového investora po dobu 18 měsíců. Slovenský kapitál znamená pro společnost možnost realizace vývojových plánů, které dlouho odkládala.

Firma Janom provozuje šest solárních elektráren na Slovensku a pět v Česku. Svou činnost soustředí kolem informatizace veřejné správy a zelené energie. Miškovský podle portálu etrend.sk dlouhá léta podniká s Jozefem Brhelem, známým slovenským oligarchou, který je označován za jednoho z hlavních sponzorů vládní strany Smer-SD.

Miškovský a Brhel začali spolupracovat ve firmě Corinex v době, kdy byl Brhel poslancem za hnutí HZDS Vladimíra Mečiara. IT společnost, kterou Miškovský vedl, dostávala státní zakázky od ministerstva hospodářství, kde Brhel zastával funkci tajemníka. Později společně investovali do několika IT firem podílejících se na informatizaci státní správy.

Společnost Janom, která v roku 2015 zvýšila zisk o 87 procent na 3,8 milionu eur, tedy asi 103 milionů korun, je mimo jiné sponzorem úspěšného slovenského cyklisty Petera Sagana.

