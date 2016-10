Škoda Transportation přišla v Německu o zakázku za 10 miliard

Výběrové řízení vyhrál National Express Rail už loni v únoru, potvrzen byl znovu koncem roku a letos v červenci po opakovaném odvolání společnosti Deutsche Bahn, která se o zakázku také ucházela.

Nyní britský operátor Bavorské železniční společnosti (Bayerische Eisenbahngesellschaft - BEG) oznámil, že od zakázky odstupuje. Zdůvodnil to dlouhými průtahy v řízení a vysokými náklady, které by mu vznikly, pokud by skutečně chtěl od prosince roku 2018 provozovat příměstské vlaky v okolí Norimberku.

Ty měla firma zajišťovat v období 2018 až 2030. Škoda Transportation jí k tomu měla dodat 39 pětivozových jednopodlažních elektrických jednotek typu RegioPanter.

Podle serveru listu Financial Times bylo výběrové řízení v Norimberku prvním, kdy v Německu u zakázky na provoz příměstské dopravy neuspěla Deutsche Bahn. Tato společnost o zajištění provozu nadále stojí. O tom, kdo zakázku nakonec dostane, chce Bavorská železniční společnost rozhodnut do konce roku.

