Škoda se inspiruje v Izraeli

„Izrael je kvalitním zdrojem digitálních inovací. Mít zastoupení v místě a mít přímý přístup k inovativním projektům, hi-tec startupům a IT talentům, má pro společnost Škoda Auto velký význam. Jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem budeme moci tamní kreativní ekosystém a kompetenci digitálního vývoje proměnit ve smysluplné projekty. V popředí zájmu společnosti Škoda Auto jsou v současné době oblasti jako zrychlené testování, výroba prototypů a implementace digitálních technologií,“ řekl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.

Společnost Champion Motors Ltd a její mateřská společnost Allied Group již několik let investuje do inovativních nových podniků, na které se teď napojí i DigiLab. Allied Group se zaměřuje například na vývoj nových řešení mobility automobilů, jako jsou asistenční systémy senzorů nebo konektivita. Izraelský importér a česká automobilka plánují i společnou inovační platformu, která bude podporovat startupy z oblastí automobilového průmyslu a inteligentních systémů mobility.

Projekty z oblasti automotive se v Izraeli zabývá více než 500 začínajících subjektů a výzkumných skupin, tedy přibližně šestkrát více než v roce 2013. Aktuálně je v Izraeli více než 6 tisíc startupů, zhruba 300 výzkumných a vývojových zařízení mezinárodních podniků.

DigiLab v Praze má mimo jiné posílit schopnost inovovat a kompetenci české automobilky k digitálnímu vývoji. Celý podnik zaměřuje na možnosti a požadavky digitalizace. Je koncipovaný jako rychle reagující startup v oblasti informatiky a zkoumá a vyvíjí nové obchodní modely, řešení a produkty. Mezi hlavní úkoly projektu patří výměna zkušeností s externími inovátory.

Přečtěte si také: