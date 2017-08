Šéf Qatar Airways al-Bákir: Američané proti nám vedou nepřímou válku

Když pomáhá svým firmám americká vláda, je to v pořádku. Když to ale dělá zbytek světa, už to v pořádku není, stěžuje si al-Bákir na dvojí standard Američanů.

Qatar Airways zavedly přímé letecké spojení do Prahy a nové linky zavádíte i do Kyjeva či Skopje. Proč jste si vybrali české hlavní město a další destinace ve střední a východní Evropě?

Jako mezinárodní dopravce chceme v zásadě jít do každého kouta světa. Váš region jsme v minulosti nepokrývali a dnes vidíme příležitost sem aktivně vstoupit.

Jaký bude mít na vaše aerolinky dopad, že vás bojkotuje Saúdská Arábie a další země v regionu?

Na nás to nebude mít žádný vliv. Ano, ztratili jsme sice patnáct důležitých destinací, ale nahrazujeme je patnácti stejně důležitými destinacemi v jiných částech světa. Svět je velký, není to jen náš region.

Musíte je nahrazovat rychle, aby se to nepromítlo do výsledků?

Přesně to děláme. Proto jsme přišli do Prahy, která byla v plánu až příští rok, stejně tak Skopje i Kyjev. Vše jsme urychlili.

Chtěli jste nedávno koupit desetiprocentní podíl v americkém dopravci American Airlines. Proč jste tento plán opustili?

Když se chci stát vaším partnerem a vy to nevítáte, nemá smysl o to usilovat. Je to jednoduché. American Airlines nás nechtěli. Mysleli si, že se chceme stát akcionářem, abychom získali vliv na jejich podnikání a ovlivňovali jejich výpady proti dopravcům z Perského zálivu. Ale tak to nebylo. Měla to být strategická investice, jako například ta v IAG (International Airlines Group). Nezasahujeme do jejich podnikání, neříkáme jim, co mají dělat. Jsme strategický investor a jsme dobrý partner. Když jsme oznámili, že nebudeme o podíl v American Airlines usilovat, cena jejich akcií klesla. Když jsme náš zájem předtím oznámili, cena se zvedla o čtyři procenta.

Obchod se neuskutečnil z politických důvodů, je to tak?

Nikoli. Neuskutečnil se, protože jsme se stáhli. A stáhli jsme se, jelikož na nás v tisku útočil generální ředitel Doug Parker. Rozhodli jsme se raději odejít, než abychom na sebe nechali útočit a poslouchali, že o nás jako akcionáře nestojí.

Dvacet let v čele Qatar Airways Akbar al-Bákir (57) je generální ředitel Qatar Airways. Zásadně se podílel na rozvoji aerolinek, které patří mezi nejlépe oceňované na světě. Národní letecký dopravce Kataru v době jeho nástupu do firmy provozoval pouhá čtyři letadla na regionálních letech. V současné době pod značkou Qatar Airways létá 199 letadel do 150 destinací na šesti kontinentech.



Al-Bákir je předsedou Výkonného výboru Organizace arabských leteckých dopravců (AACO), členem Rady guvernérů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a ředitelem společnosti Heathrow Airport Holdings (HAH).



Narodil se v Dauhá, vystudoval ekonomii a obchod na vysoké škole a pracoval na různých pozicích v katarském Úřadu pro civilní letectví. V roce 1997 se pak stal generálním ředitelem skupiny Qatar Airways.

Problém je širší. Ostatní americké letecké společnosti rovněž tlačí na Washington, aby omezil přístup dopravců z Perského zálivu na americký trh.

Ale z jakého důvodu? Říkají, že dostáváme subvence. Neuvědomují si však rozdíl mezi subvencemi a čistým jměním společnosti. O subvence jde tehdy, když vám někdo dává peníze, aby vás udržel při životě. Udělala to nyní německá vláda, když dopravci Air Berlin poskytla překlenovací úvěr. Toho si ale nikdo nevšímá. Kdyby mi však dala naše vláda 150 milionů dolarů, jsme hned v hlavních titulcích amerických novin. O subvence jde tedy v případě, že je ocenění firmy příliš nízké nebo když peníze slouží k oslabení konkurence. Ani jeden případ se nevztahuje na Qatar Airways. Naším vlastníkem je vláda. A vláda nám musí doplnit kapitál, když si jdeme na finanční trhy půjčit peníze na nákupy strojů, abychom měli v pořádku poměr dluhu k čistému jmění. Proto nám vláda doplňuje kapitál.

Co za jejich útoky tedy vězí?

Ještě to dokončím. Proč mají aerolinky ve Spojených státech možnost využít Kapitolu 11 zákona o úpadku (kapitola 11 umožňuje firmě zůstat v provozu, zatímco se spolu s věřiteli připravuje plán reorganizace, pozn. red.)? Vláda jim poskytuje legální způsob, jak pokračovat, i když je firma na pokraji bankrotu. Když to dělají Američané, je to v pořádku. Když to ale dělá zbytek světa, už to v pořádku není. Američané mají vždycky tento dvojí standard.

Co tedy myslíte, že se za postupem USA skrývá?

Je to konkurence. Pokoušejí se proti nám vést nepřímou válku v zájmu svých partnerů po obou stranách Atlantiku.

Myslíte, že to samé se odehrává v Evropě?

Ano. Air France/KLM ani Lufthansa nechtějí konkurenci.

