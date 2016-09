Samsung prodává podíly ve firmách, připravuje se na krizi?

Předmětem prodeje jsou celé podíly Samsungu v amerických společnostech Seagate a Rambus a v japonské firmě Sharp. U výrobce pevných disků Seagate jde o podíl 4,2 procenta, u firmy Rambus, jež se zaměřuje na vývoj a výrobu čipů a paměťových technologií, o podíl 4,5 procenta a u japonského výrobce spotřební elektroniky Sharp o podíl 0,7 procenta.

Společně s nimi prodal Samsung rovněž polovinu ze svého tříprocentního podílu v nizozemském holdingu ASML, jenž je jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů pro výrobu elektronických součástek. Právě prodej 6,3 milionu akcií ASML v hodnotě 676 milionů dolarů (16,3 miliardy korun) tvoří podle agentury Bloomberg hlavní část transakce, jejíž celkový objem činí 891 milionů dolarů (21,4 miliardy korun). Obchodní vazby, jež má Samsung se všemi čtyřmi společnostmi, zůstanou dle vyjádření Samsungu prodejem netknuty.

Zpráva o prodeji přichází v době, kdy se začíná ukazovat, že problém s explodujícími bateriemi u modelu Galaxy Note 7 může být mnohem vážnější, než se čekalo. Zatímco dosud pocházely zprávy o náhlém vzplanutí baterie výhradně z Jižní Koreje, Spojených tátů a Kanady, první informace o defektu přichází nově také z Číny. Pokud by se potvrdily, znamenalo by to pro Samsung těžkou ránu. Ukázalo by se totiž, že problém se týká dalšího typu baterie, který byl dosud požadován za nezávadný. Firma tak již i na čínském trhu, jenž je největší na světě, zahájila částečné stahování produktu. Podle BBC jde však zatím jen o nižší počet telefonů, které byly dodány ještě před oficiálním spuštěním prodeje.

Vývoj akcií Samsung Electronics za poslední rok

Samsung se před nedávnem zbavil aktivit v oblasti tisku, jež prodal do rukou amerického koncernu HP. Přišel si tak na více než miliardu dolarů (24,1 miliardy korun). Odprodej minoritních podílů ve firmách Seagate, Rambus, Sharp a ASML je tak podle vyjádření firmy jen dalším krokem v rámci střednědobé strategie zúžení aktivit na jádrový byznys. Ve světle skandálu s explodujícími bateriemi se však množí spekulace, že skutečným důvodem transakce je náhlá potřeba finančních prostředků v souvislosti s dnes zahájenou akcí na výměnu telefonů z vadnou baterií za nové. Náklady této operace se odhadují na 1 miliardu dolarů (24,1 miliardy korun), tedy částku jen o trochu vyšší než výtěžek z prodeje čtveřice podílů. Podle deníku Independent je navíc možné, že finální objem prodeje bude nakonec ještě vyšší, například pokud počet případů náhlého vzplanutí výrazně naroste.

