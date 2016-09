Rusku dochází peníze, bude muset sáhnout na penze?

Kolaps cen ropy na světových trzích přivedl před dvěma lety Rusko do recese, jež přetrvává dodnes. Rezervní fond, jenž byl právě pro případ náhlého pádu cen ropy či zemního plynu určen, během těchto dvou let Rusku dopomáhal ztráty v rozpočtu vyrovnávat.

Nyní už je však téměř vyčerpán, upozorňuje CNN. Ve fondu je nyní k dispozici 32,2 miliardy dolarů (775,2 miliardy korun), pouhá třetina ve srovnání se stavem v září 2014, a zásoby se nadále ztenčují. Analytici předpokládají, že koncem tohoto roku tak v rezervě zbude už jen 15 miliard dolarů (361,1 miliardy korun). „Pokud tempo poklesu rezerv ve fondu přetrvá i nadále, vyschnou zásoby Ruské federace nejpozději v polovině roku 2017,“ říká Ondřej Schneider z Institutu mezinárodních financí.

Vývoj ceny severomořské ropy Brent za posledních 5 let



Ruský rozpočet je na vývozu ropy zcela závislý. Avšak zatímco před dvěma lety tvořily příjmy z prodeje strategické suroviny polovinu ze všech vládních příjmů, nyní je to jen 37 procent. Může za to právě levná ropa. Její výkupní cena se po většinu letošního roku pohybuje výrazně pod hranicí 50 dolarů za barel, což je částka, se kterou státní rozpočet pro rok 2016 počítá. Průměrná cena ropy v prvních osmi měsících však nedosahuje ani 43 dolarů za barel, což si jen letos vyžádalo tři velké intervence na pokrytí rozpočtových ztrát. K poslední z nich došlo v srpnu, kdy Rusko prodalo miliardy eur, dolarů a liber na zalepení díry v hodnotě 390 miliard rublů (145 miliard korun).

Vláda již dříve naznačila, že v případě úplného vyčerpání rezervního fondu sáhne na Národní sociální fond, ve kterém je podle Kremlu momentálně uloženo více než 70 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Zda však skutečně doje k čerpání z rezervy, jež je určena primárně na podporu penzijního systému a financování velkých investičních projektů, jasné není. Konečné slovo bude mít až nová vláda, jež vzejde z právě skončených voleb do státní dumy. Ta zároveň začne projednávat státní rozpočet na rok 2017.

Čerpání ze sociálního fondu může být velmi náročné také technicky, protože aktiva v něm uložená jsou málo likvidní, poznamenává Schneider. Jinou závažnou překážkou pro čerpání sociálního fondu na pokrytí rozpočtových děr můžou být ekonomická rizika. V době, kdy Rusko prochází recesí a průměrná mzda klesla jen za loňský rok o 9,5 procenta, bude chtít vláda jen těžko sahat na peníze určené pro penzijní systém, doplňuje deník Independent.

Ve snaze poskytnout ekonomice stimul ruská centrální banka již v pátek snížila základní úrokovou sazbu z 10,5 procenta na rovných 10 procent. Už dříve přitom vzdala boj s pádem rublu pomocí devizových intervencí. Investorům mezi lety 2014 a 2015 poslala více než 140 miliard dolarů (3,4 biliony korun) s nadějí, že se jí podaří rubl stabilizovat. To se však nepovedlo, a ruská měna se tak nyní vůči dolaru obchoduje v téměř dvojnásobném kurzu oproti září 2014.

Vývoj kurzu amerického dolaru k rublu na poslední 4 roky



Zhoršující se ekonomická situace by mohla také po letech zamíchat ruskou politickou scénou. Zatímco v právě skončených parlamentních volbách ještě jasně triumfovalo Putinovo Jednotné Rusko a také obliba samotného prezidenta se drží na vysoké úrovni, s prohlubující se recesí by důvěra v jeho politiku mohla začít upadat.

Pokud to tak Vladimir Putin myslí s další obhajobou svého mandátu vážně, měl by se snažit situaci, kdy dochází k poklesu mezd a v zemi rychle roste počet lidí žijících pod hranicí chudoby, co nejrychleji zvrátit. Jinak by jeho podpora mohla klesnout v pro něj nejhorší čas, tedy před prezidentskými volbami v březnu 2018. Již nyní je řada Rusů s ekonomickým výkonem země nespokojena, upozorňuje CNN.

