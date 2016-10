Rozhodují minuty. Firmy rozvážející potraviny hledají zkratky k zákazníkům

Cenová válka nehrozí, šíře sortimentu naráží na kapacitní limity a marketing už pohltil miliony. Internetové rozvozy potravin hodlají o zákazníky bojovat rychlostí doručení zboží.

Košík.cz stěhuje svůj sklad z pražských Stodůlek do trojnásobně velkých prostor v Horních Počernicích. Bude mít k dispozici plochu 10 tisíc metrů čtverečních. Do konce roku chce firma Jakuba Šulty a bývalého majitele Auto Kelly Josefa Kollera expandovat do Plzně, Liberce, Teplic a Ústí nad Labem.

Další hráč na trhu Kolonial.cz, za kterým stojí Rockaway Capital vlastněn Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a investiční skupinou PPF Petra Kellnera má v současnosti sklad v Rudné u Prahy, ze kterého dokáže obsluhovat asi 2,4 milionu obyvatel.

Noví zaměstnanci

„Máme sklad s užitnou plochou 5300 metrů čtverečních. Kapacita je dimenzována tak, aby zvládla jak obchodní špičky, tak další rozšiřování sítě. Díky vnitřnímu řízení skladu tedy zatím není potřeba ji navyšovat. V tomto jsme tuzemským reprezentantem konceptu takzvaného „dark store“ skladu, který využívají největší eshopy s potravinami v Evropské unii,“ říká mediální zástupce Kolonialu František Brož.

Model, na kterém eshop pracuje, se zaměřuje na doručení nákupu do následujícího dne. Na zkompletování nákupu potřebují zaměstnanci obchodu 16-20 hodin. Objednávky z dopoledne stíhá firma doručit dopoledne příštího dne. Kvůli snaze zkracovat doručovací doby chce firma nabírat nové lidi na sklad. „Běžně máme kolem stovky pracovníků skladu a logistiky - ve špičkách, jako je například nadcházející vánoční období, do skladu přibíráme také agenturní pracovníky,“ uvádí Brož.

Naopak u eshopu Rohlik.cz internetového podnikatele Tomáše Čupra nestojí rychlost doručení na počtu pracovníků. Firma pracuje na střeženém a specifickém způsobu kompletace objednávek a expedice.

Rohlík je nejrychlejší

„Rohlik.cz se moc nedá porovnat s jinými sklady vzhledem k tomu, že máme zcela specifickou logistiku, a sklad tedy funguje velmi odlišně než u konkurence,“ říká mediální zástupkyně Rohliku Adéla Flejšarová.

Společnost doručuje nákupy už do 90 minut od zadání objednávky. K rychlosti jistě přispívá i fakt, že firma distribuuje zboží ze dvou skladů – v Brně a v Praze.

Velké plány s online obchodem měla také síť Tesco, která spustila eshop v roce 2012. Její expanze se však po loňských finančních problémech mateřské firmy zpomalila. Doručování objednávek z internetového obchodu v jeho případě dosahuje více než jeden den.

