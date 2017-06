Rosněfť vyráží na evropský trh plynu. Bojí se americké konkurence

Největší ruská ropná společnost Rosněfť chce vyvážet zemní plyn do těch částí Evropy, kam tuto surovinu nedodává Gazprom. Jinak by Rusku mohly tento trh vzít Spojené státy se svými dodávkami zkapalněného zemního plynu. Prohlásila to viceprezidnetka firmy Vlada Rusakovová.