Rosněfť chce být stejně efektivní jako Aramco a stát se světovou trojkou

„Naším úkolem je stát se třetí největší (veřejně obchodovanou) společností (v těžbě plynu) do začátku příštího desetiletí; do roku 2020 chceme zvýšit těžbu plynu na 100 miliard krychlových metrů a náš podíl na ruském trhu na 20 procent,“ uvedl Sečin.

Rosněfť by se podle Sečina měla rovněž stát stejně efektivní jako saúdský státní gigant Aramco. „Musíme najít nástroje, které nám umožní zvýšit efektivnost firmy ve všech fázích řetězce - od hledání ropy a plynu až po maloobchodní prodej ropných produktů,“ napsal šéf Rosněfti. Produkční náklady by se měly v dlouhodobém horizontu dostat na úroveň saúdského podniku, dodal Sečin, který je blízkým spojencem prezidenta Vladimira Putina. Aramco je známa tím, že těží za nákladů, které jsou v celém odvětví jedny z nejnižších.

Akcie Rosněftu

Sečin minulý týden oznámil, že Rosněfť pracuje na nové strategii, kterou představí do konce roku. Rosněfť je nyní co do objemu produkce největším světovým těžařem ropy mezi firmami s veřejně obchodovanými akciemi. Sečin uvedl, že s pomocí nových technologií by měla firma během 20 let těžbu ropy zvýšit o celkem 500 milionů tun.

