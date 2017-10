Red Bullu vzrostl obrat na 88 miliard. Zisk kvůli výdajům na marketing klesl

Největší střednědobý potenciál růstu firma vidí na svých hlavních trzích v západní Evropě a v USA, v budoucnu pak i v rozvíjejících se zemích. Na příští rok podnik počítá s opětovným růstem zisku.

Firma, která sídlí ve Fuschl am See poblíž Salcburku, koncem loňského roku zaměstnávala 11 865 lidí ve 171 zemích. Meziročně je to o 868 více. Ve firmě má 49 procent její spoluzakladatel a šéf Dietrich Mateschitz, 51 procent drží thajská podnikatelská rodina.

