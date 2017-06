Qatar Airways chtějí expandovat v zámoří. Mají zájem o podíl v American Airlines

Zpráva přichází jen několik týdnů poté, co několik arabských zemí včetně Egypta a Saúdské Arábie přerušily s Katarem diplomatické styky. Qatar Airways oznámily, že podíl by koupily na otevřeném trhu.

American Airlines uvedly, že koupi podílu nad 4,75 procenta musí písemně schválit vedení firmy. Podnik také dodal, že zahraniční vlastník nemůže získat podíl větší než 24,9 procenta.

Akcie American Airlines

Qatar Airways dnes upřesnily, že plánují prvotní investici do 4,75 procenta, ke které souhlas vedení nebude potřeba. Dodaly také, že si ve společnosti chtějí vytvořit pasivní pozici a nemají v úmyslu vměšovat se do managementu, ani do operačních a rozhodovacích procesů.

