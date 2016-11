Pro polovinu firem je kontrolní hlášení zátěží

Z průzkumu dále vyplynulo, že nebyla téměř žádná z dotázaných firem pokutována za nepodání nebo pozdní podání kontrolního hlášení. „Tato informace je pro nás velkým překvapením vzhledem k tomu, jak byly pokuty a jejich vymáhání daňovou správou prezentovány. Pokud již nějaká pokuta některé z firem udělena byla, její výše nepřesahovala 1000 Kč,“ uvedla manažerka daňového oddělení Mazars Pavla Hadrabová.

Většina oslovených firem si podle průzkumu připravuje kontrolní hlášení sama. Celkem 15 procent z oslovených firem potřebuje na přípravu měsíčního kontrolního hlášení méně než hodinu, dalších 57 procent má hlášení hotové za jeden pracovní den. Pouhá čtyři procenta firem připravuje hlášení déle než tři dny.

Zavedení kontrolní hlášení přitom podle průzkumu znamenalo pro všechny dotázané firmy vynaložení dodatečných nákladů. Pouze 17 procent respondentů uvedlo, že pro ně nebyly vstupní náklady významné, 21 procent společností muselo zaplatit do 10 tisíc korun, dalších 28 procent do 50 tisíc korun a 26 procent dokonce do 100 tisíc korun.

Finanční správa letos podle informací ministerstva financí ke konci září přijala celkově 2,35 milionu kontrolních hlášení. Z toho po termínu přišlo finančním úřadům téměř 114 tisíc hlášení. Kontrolní hlášení bylo zavedeno od letošního roku jako opatření v boji proti daňovým únikům. Podle ministerstva financí pomohlo opatření k lepšímu výběru DPH.

Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Celkově se kontrolní hlášení týká zhruba 500 tisíc poplatníků.

