Příliš dusičnanů. V Německu hrozí zdražení vody o 60 procent

Němečtí dodavatelé vody hrozí masivním zdražením pitné vody kvůli tomu, že je na mnoha místech zamořena dusičnany, jež pocházejí ze zemědělských hnojiv a dostaly se do spodní i povrchové vody. Vysoká kontaminace zdrojů vody způsobuje stále větší problémy, řekl Martin Weyand, ředitel německého sdružení BDEW pro Süddeutsche Zeitung.

„Jsme znepokojeni stavem podzemní vody. To je ten nejdůležitější zdroj, který máme,“ řekl Weyand. Třetina měřících míst po celém Německu vykazuje vysoké hodnoty dusičnanů, uvedla německá vláda.

Vyšší náklady na úpravu

To znamená pro dodavatele vody zvýšené náklady na její úpravu. Stav zdrojů pitné vody je ale podle Weyanda mnohem horší a vysoké hodnoty dusičnanů se týkají celého Německa. I když je oficiální maximální limit dusičnanů 50 mg na litr vody, poskytovatelé pitné vody musí splnit limit 37,5 mg na litr, aby se stav zdrojů vody postupně zlepšil.

V některých oblastech to bude v následujících letech znamenat zdražení dodávek vody o 62 procent, varoval šéf BDEW. Nejhůře na tom jsou oblasti v zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko a některé části Bavorska.

Německé ministerstvo životního prostředí počítá se zdražením o 45 procent. Což v průměru znamená pro čtyřčlennou rodinu 134 eur ročně navíc (3 500 korun). Ministerstvo uvedlo, že 27 procent podzemní vody na území Německa překročilo limit dusičnanů 50 mg na litr.

Cena vody ve vybraných městech ČR v roce 2017 Město Cena celkem (korun za m3) Brno 75,74 České Budějovice 81,68 Děčín 98,30 Hradec Králové 102,13 Jihlava 92,51 Litomyšl 63,86 Olomouc 83,27 Ostrava 76,61 Pardubice 84,41 Plzeň 86,14 Praha 85,43 Tábor 114,59 Vsetín 79,47 Zlín 86,71

Zdroj: skrblik.cz

Weyand tvrdí, že je třeba ohledně používání hnojiv zpřísnit legislativu, stále se využívá příliš mnoho výjimek. „Je třeba naléhavě jednat,“ zdůraznil. Naopak prezident Německého svazu zemědělců Joachim Rukwied tvrdí, že se jde o poplašné zprávy.

V České republice v roce 2016 bralo vodu z vodovodu 9 872 827 obyvatel, uvedl Státní zdravotní ústav. Podzemní zdroje se podílely na vyrobené vodě z 49,48 procenta a povrchové zdroje 50,52 procenta. Hladina dusičnanů byla překročena v 2,78 procentech měření, kterých bylo během roku 2016 uskutečněno téměř 33 tisíc.

Expozici nadměrné úrovně dusičnanů bylo vystaveno 6,93 procenta oblastí zásobující více než 5 tisíc obyvatel a 8,38 procenta oblastí, jež zásobují menší oblasti.

V souvislosti s tím, jak klesá v posledních letech stav spodní vody v ČR, vláda uvedla, že by v budoucnu mohlo být vodné a stočné vázáno na spotřebu vody. Čím více by domácnost spotřebovala, tím více by platila.

Cena stoupá, spotřeba klesá

Podle serveru skrblik.cz se cena pitné vody od roku 1989 zvýšila čtyřicetinásobně, přitom spotřeba vody klesla na polovinu. V roce 1989 byla průměrná spotřeba 170,9 litru na osobu, v roce 2015 87,9 litru. V roce 1989 to činilo 119 korun na osobu, v roce 2015 2 448 korun.

Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací se státu vrací v podobě daní, odvodů a poplatků 41 haléřů z každé koruny, kterou koncový zákazník za vodné a stočné zaplatí.

Vývoj cen vody v ČR (v korunách) Rok Vodné Stočné Cena celkem 1989 1,90 - 1,90 1995 10,82 8,09 18,90 2000 18,38 14,70 33,08 2005 23,63 19,01 42,63 2010 32,01 28,93 60,94 2015 40,94 35,31 76,25

Pozn: Cena za metr krychlový včetně DPH. Nyní činí 15 procent.

Zdroj: ČSÚ/skrblik.cz

Související články: