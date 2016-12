Platební bilance ve třetím čtvrtletí skončila schodkem 22,4 miliardy

Bilance zboží a služeb byla ve třetím čtvrtletí aktivní ve výši 73,1 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 14,7 miliardy korun. Saldo obchodní bilance se zlepšilo o 8,3 miliardy korun a aktivní bilance služeb o 6,4 miliardy.

„V bilanci služeb se především zvýšily příjmy z letecké dopravy a dopravy potrubím, dále ze zpracování zboží pro zahraniční vlastníky a u ostatních služeb. Čisté příjmy z cestovního ruchu se meziročně zvýšily vlivem navýšení příjmů při současném poklesu výdajů,“ uvedla ČNB.

Na finančním účtu se uskutečnily čisté půjčky do zahraničí ve výši 18,4 miliardy korun, a to vlivem rychlejšího navýšení zahraničních aktiv před nárůstem zahraničních pasiv. V položce přímých investic byl čistý příliv finančních zdrojů ve výši 51,4 miliardy korun a v položce portfoliových investic byly čisté půjčky do zahraničí ve výši 45,7 miliardy korun.

Čtvrtletní platební bilance ČR (vybrané položky, v miliardách korun) Položka 3. čtvrtletí 2016 2. čtvrtletí 2016 1.-3. čtvrtletí 2016 Běžný účet -22,409 -13,243 74,166 - zboží a služby 73,137 104,571 286,287 - zboží a služby -86,299 -105,421 -196,531 - druhotné důchody -9247 -12,392 -15,589 Kapitálový účet 12,095 21,698 52,296 Finanční účet 18,399 -25,677 107,611 - přímé investice -51,445 -84,152 -125,977 - portfoliové investice 45,721 -61,862 -78,878

Zdroj: ČNB

