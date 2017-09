Pirátství prodejům neubližuje, ukazuje studie EU, kterou neměl nikdo vidět

Studie se zaměřuje na nelegální stahování nebo streamování filmů, hudby, knih a videoher v Británii, Německu, Francii, Španělsku, Polsku a Švédsku. Ecorys zjistila, že 51 procent dospělých a 72 procent nezletilých si již nějaký pirátský obsah stáhlo. V Polsku a Španělsku je míra pirátství vyšší než jinde. Celkově prý ale nelegální stahování či streamování příliš neškodí.

„Zjištění obecně neukazuje statistický důkaz, že by porušování autorských práv ovlivňovalo prodeje. To nutně neznamená, že by pirátství nemělo žádný vliv. Statistická analýza ale s dostatečnou spolehlivostí takový vliv neobjevila,“ tvrdí závěr studie. Jedinou výjimkou je podle Ecorysu pirátství u filmových blockbusterů, ale i u nich prý nelegální stahování snižuje tržby jen o pět procent.

Dokument po četných žádostech získala a publikovala německá europoslankyně zvolená za Pirátskou stranu Julia Reda.

Celý článek si přečtěte na webu Cnews.cz