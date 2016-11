Pirátské listy: Komu poslouží tzv. kauza Panama Papers?

V povolebním šumu a záplavě hradních výstřelků tak trochu zapadla zpráva týkající se skomírající kauzy Panama Papers. Podle nových zjištění Adama Junka ze skupiny investigativních novinářů, rozkrývajících vazby českých podnikatelů figurujících v této kauze, měla Kellnerova PPF v daňových rájích síť firem. Po firmách figurujících v tomto případu jde Andrej Babiš. Náhoda nebo úmysl?

Tuto zprávu přinesl Seznam.cz, přičemž redaktor Adam Junek donedávna pracoval jako šéfreportér Lidových novin, spadajících do mediální divize Agrofertu. Zde se kauze Panama Papers věnoval od samého počátku v mnoha textech, ale zdaleka nejen tomuto případu.

Junek má údajně k dispozici dokumenty, které dokazují, že aktivity nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho skupiny PPF v daňových rájích byly rozsáhlejší, než investiční skupina připouštěla v dubnu letošního roku, kdy kauza Panama Papers vypukla. Již od samého počátku se v médiích spekulovalo o tom, že v české odnoži Panama Papers figuruje 283 lidí a firem, mezi nimi i PPF.

Nově zjištěné informace z dokumentů, které unikly z právní kanceláře Mossack Fonseca, „ukazují, že Kellner a jeho PPF si v daňově výhodných jurisdikcích zřídili několik firem, do nichž pak putovaly v Česku vypůjčené peníze“. Podle těchto materiálů si firmy napojené na PPF přeposílaly stovky milionů korun vypůjčených v České republice.

Autor článku v této souvislosti zmiňuje „příběh nabourávající hradbu tajemství kolem Kellnera“, a sice vstup PPF do světa telekomunikací založením společnosti Cadogan Telecommunications, která koncem devadesátých let koupila státní podnik Telecom – Telekomunikační montáže Praha. Společnost si vyjednala úvěry u později zkrachovalé IPB, které byly údajně označeny jako rizikové.

Podle Seznamu.cz bylo v síti zapojeno minimálně šest aktivních firem, například Bomet Limited nebo Shufford Investment z Britských Panenských ostrovů. Na dokumentech druhé jmenované jsou dokonce podpisy Petra Kellnera, přičemž jeden z těchto dokumentů server zveřejnil. „Ty například instruují správcovské společnosti k tomu, aby převáděly peníze z jedné firmy do druhé. Buď jako půjčku, zálohu na dividendy, nebo naopak splátku akcionářské bezúročné půjčky“, píše Junek.

Společnost PPF odmítla komentovat dokumenty, u nichž nelze posoudit jejich autenticitu ani úplnost. „Za jistou lze patrně považovat pouze skutečnost, že byly získány nelegálně,“ reagovala mluvčí Zuzana Migdalová. „Obecně platí, že všechny společnosti ze skupiny PPF vždy své obchodní aktivity vyvíjely a vyvíjejí v rámci platných zákonů příslušných jurisdikcí, kde podnikají,“ dodala.

Skandál s ukradenými dokumenty

Celosvětový skandál Panama Papers byl rozpoután na jaře letošního roku, kdy neznámý whistleblower poskytl médiím 11,5 milionu dokumentů uniklých z panamské společnosti Mossack Fonseca, která pro své klienty zakládá firmy v daňových rájích.

Samotné zakládání offshorových společností a daňová konkurence mezi státy jsou běžnou praxí, na které není nic nezákonného. Přesto byla kauza dávána do souvislosti s minimálně neetickým chováním, kdy politici, byznysmeni či některé sportovní hvězdy využívají daňových rájů k daňové optimalizaci.

V České republice se kauzy ujala skupina novinářů z několika médií v tzv. Panama týmu, soustředěných kolem Českého centra pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) v čele s Pavlou Holcovou. Okolnosti vzniku této investigativní aktivity, jejíž plody se nejčastěji objevovaly zejména v Lidových novinách, stojí za pozornost.

Centrum vyrukovalo s kauzou Panama Papers 3. dubna, shodou okolností krátce po tragikomickém extempore Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně, kde nepříliš přesvědčivě obhajoval podezřelé financování jeho farmy Čapí hnízdo z evropských dotací.

Babišova hra na pravdu

Doménu Investigace.cz, kam novináři umisťují mediální výstupy z pátrání v dokumentech Panama Papers, vlastnil původně Jaromír Hasoň. Ten do konce loňského roku pracoval čtyři roky v tiskovém oddělení hnutí ANO a Pavla Holcová přiznala jejich propojení. „Známe se dobře, a když jsme zakládali České centrum, tak mi řekl, že má zaregistrovanou doménu Investigace.cz, a že mi ji dá.“ Domény se sice obvykle nedávají, ale nakonec proč ne? Když v dubnu 2013 vzniklo České centrum pro investigativní žurnalistiku, psal Hasoň ještě projevy pro Andreje Babiše, který si ho údajně cenil, protože mu do vystoupení dával vtipy.

O vstřícném pohledu této skupiny novinářů na majitele Agrofertu svědčí i prohlášení samotné Pavly Holcové v rozhovoru pro DVTV, kde vyloučila, že by se ve várce dvou stovek tisíc dokumentů, které má k dispozici, objevilo jméno ministra financí. „On tam není. Když se podíváte na podnikání Andreje Babiše, tak je fascinující, jak on je transparentní,“ řekla o šéfovi hnutí ANO v čase doznívající aféry Čapí hnízdo. „On je předsedou své politické strany, on je majitelem médií, on je majitelem Agrofertu. Jeho nezajímá se nějak schovávat.“

Na dotaz, z jakého důvodu tehdy centrum zveřejnilo jména známých českých miliardářů Kellnera a Křetínského, Holcová odvětila, že „firmy v daňových rájích využívá hlavně mocná a bohatá elita“. Tento pohled už ovšem nesdílí u osoby Andreje Babiše, jehož podnikatelské začátky v neprůhledné švýcarské firmě O. F. I. jsou dodnes obestřeny tajemstvím. Ostatně server Echo24 krátce poté, co mediálně vyplavaly Panama Papers, informoval o tom, že i Babiš se svými společníky v devadesátých letech v Panamě vlastnil firmu Beltomate S.A., přes kterou poslal tajný sponzorský dar ve výši 5 milionů korun ČSSD. Bylo to v době působení Zemanovy vlády, kdy Babiš úspěšně privatizoval státní podniky. Asi náhoda.

Posviťme si na ně

Krátce poté, co centrum investigativních novinářů zveřejnilo svá první zjištění, řekl Andrej Babiš v České televizi: „Finanční správa by se měla obrátit na tu investigativní novinářku a vyžádat seznam českých občanů, který, jak sama říká, má. No a na základě toho bychom se potom samozřejmě oficiálně obrátili na panamské úřady. Panama není právě teritorium, kde se podniká transparentně, a proto to v současnosti analyzujeme.“

Problém spočívá v tom, že i když se Kellnerovým a Křetínského firmám v souvislosti s takto selektivně prosívanými a ukradenými dokumenty neprokáže nic nezákonného, ulpívá na nich podezření, když ne přímo z nezákonného, tak minimálně z vysoce nemorálního jednání. Je to obvyklý způsob mediální dehonestace, kdy jsou podnikatelé a firmy, kteří nespáchali trestný čin, dáváni do souvislosti s kriminálníky a mafiány, peroucími špinavé peníze. V takovém aranžmá potom vypadá i Andrej Babiš – podnikatel, ministr financí, 1. místopředseda vlády a mediální magnát, jako čistá lilie.

Věrohodnost výstupů novinářů Panama týmu je ovšem potřeba brát s rezervou. Kauza Panamských dokumentů je velké sousto i pro zkušené investigativce a Pavla Holcová se už musela dokonce omluvit za zveřejnění lživé informace. Označila totiž jednu z administrátorek offshorových firem Janu Lütken za bílého koně, ovšem jak vyšlo najevo, v seznamu aktérů kauzy Panama Papers, který Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů vyvěsilo na webu, její jméno vůbec nefiguruje. Přesto tuto zprávu, která tak zpochybňuje věrohodnost investigativců, převzala řada českých médií. Jakou optikou tedy číst poslední „nová zjištění“ novinářů soustředěných kolem centra, jehož pozadí a financování mimochodem také není příliš transparentní?

Nabízí se otázka, zda ho nehodnotit jako vyhlášení mediální války Petru Kellnerovi a jeho PPF, který do této doby udržoval s místopředsedou vlády Andrejem Babišem jisté příměří. Jedná se o varování nebo jen náhodný výpad nedávného Babišova šéfreportéra, který jakoby náhodou hraje do karet majiteli Agrofertu při formování jeho mocenské pozice v zemi? Můžeme jít ještě dál. Cítí se už šéf hnutí ANO se svým politicko-ekonomicko-mediálním konglomerátem opravdu tak silný, že si dovolí tímto způsobem útočit na impérium nejbohatšího muže v zemi?

