Osud Deutsche Bank nehrozí. České banky jsou prý bezpečné

Jedním z pilířů, které WEF zkoumá v rámci ročenky světové konkurenceschopnosti, je vývoj finančního trhu, do kterého patří i stav bankovnictví v jednotlivých zemích. A právě v této kategorii je Česká republika vnímána pozitivně. Přední byznysmeni ji mezi 183 zeměmi umístili na čtrnáctou příčku.

Autoři průzkumu se respondentů zeptali na to, jak by ohodnotili pevnost bank ve své zemi. Dali jim k tomu k dispozici hodnotící stupnici od 1 do 7 s tím, že nejnižší hodnocení znamená, že by banky potřebovaly rekapitalizaci a nejvyšší, že jsou celkově silné.

Vůbec nejsilnější banky má podle průzkumu Finsko, které dosáhlo na nejvyšší skóre 6,6, stejně jako druhá Jihoafrická republika. Do první desítky se dostaly tři evropské země, všechny ze Skandinávie. Kromě zmíněného Finska skončilo Norsko sedmé a Švédsko desáté. Česká republika ale příliš nezaostává a s velice dobrým skóre 6,0 obsadila čtrnáctou pozici, těsně před Slovenskem, které je hodnocené hůře o jednu desetinu. U obou zemí se v posledních letech jedná prakticky o setrvalý stav.

Česko v žebříčku výrazně předčilo například Spojené státy, které skončily 36., nebo až dvaašedesátou Velkou Británii. Německo se umístilo na 54. místě, průzkum se však uskutečnil ještě před eskalací problémů Deutsche Bank. Na samém chvostu tabulky je Ukrajina, jíž dlouhodobě klesající trend srazil až k hodnocení 2,1.

Bezpečnost světových bank pořadí země skóre (max. 7) 1. Finsko 6,6 2. JAR 6,6 3. Kanada 6,5 4. Nový Zéland 6,5 5. Austrálie 6,5 6. Hongkong 6,5 7. Norsko 6,4 8. Singapur 6,4 9. Chile 6,4 10. Švédsko 6,2 … 14. Česká republika 6,0 15. Slovensko 5,9

Zdroj tabulky: WEF

