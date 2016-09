Odboráři Aircraft Industries vyhlásili stávkovou pohotovost

„Máme signály o zákulisních jednáních, která probíhají za účasti vlivných politiků a ekonomických subjektů, bez ohledu na zájmy zaměstnanců AI a celého regionu. Případná realizace těchto záměrů by znamenala faktický konec výroby letadel se značkou LET v ČR a v důsledku by nepříznivě ovlivnila i další letecké i jiné firmy působící nejen v Kunovicích, ale po celé ČR,“ uvedli odboráři v dnešním odůvodnění vyhlášení stávkové pohotovosti.

Odbory vyhlásily stávku také kvůli dlouhodobému neplnění závazků vůči zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a trvale nepříznivé ekonomické situaci firmy. „Odborová organizace i zaměstnanci AI projevili odpovědný a vstřícný postoj k firmě, když od konce roku 2015 opakovaně souhlasili s úspornými opatřeními, která navrhnul zaměstnavatel a deklaroval jejich krátkodobý charakter. Nebudou však nečině přihlížet k vývoji událostí, které jako v nedávné minulosti mohou vést k faktické likvidaci největšího výrobce letecké techniky v ČR,“ uvedl Mikula.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) se kvůli situaci ve firmě chce sejít se svým ruským protějškem Denisem Manturovem. „Navrhl jsem uspořádat ještě tento měsíc v Praze setkání za účasti zástupců společností Aircraft Industries, UGMK a našeho i ruského ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedl Mládek.

Ve firmě bylo na konci minulého roku 1021 zaměstnanců, od loňského prosince jich však bylo několik stovek doma a dostávali 60 procent mzdy. Nyní má firma podle Mikuly 918 zaměstnanců, se sníženou mzdou je doma asi 200 lidí, někteří stálí zaměstnanci jsou takzvaně zapůjčeni do jiných firem, jde asi o 80 lidí. V odborech je přibližně polovina zaměstnanců AI.

Informaci o chystané stávkové pohotovosti zveřejnil v úterý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. „Začala se tam překládat všechna dokumentace do ruštiny, takže ta továrna se zcela zruší a přesune se do Ruska se vším všudy,“ řekl Středula.

Problémy AI vznikly loni kvůli situaci v Rusku, kam posílá většinu strojů. Letadla z Kunovic na ruském trhu výrazně podražila kvůli propadu hodnoty rublu vůči dolaru. V roce 2013 společnost prodala 20 letadel, v roce 2014 jich bylo podle opravených údajů ve výroční zprávě za loňský rok 13 a loni pouhá čtyři - tři do Bangladéše a jedno do Alžírska. Letos zatím bylo do Ruska prodáno pět letadel L-410.

Společnost loni dokončila prototyp modernizovaného dopravního letounu L 410 NG (New Generation). Na jeho vývoji pracovala od roku 2010, sériová výroba byla plánována na příští rok. Letadla L-410 by se ale brzy měla montovat také v Rusku, odkud pochází majitel AI UGMK Holding. Závod u Jekatěrinburgu by však podle dřívějšího vyjádření vedení AI provoz kunovické továrny neměl ohrozit. Odboráři ale dnes uvedli, že lze pochybovat o návratnosti nemalé státní investice do modernizovaného letounu L-410 NG v podobě zvýšení zaměstnanosti a prosperity v nynějším působišti v Kunovicích.

Na kunovickou firmu podala 3. května společnost Aero Vodochody Aerospace insolvenční návrh. Pohledávky přihlásilo několik věřitelů, kterým AI poté uhradila celkem více než 60 milionů korun. Věřitelé vzali pohledávky zpět, stejně tak Aero Vodochody Aerospace insolvenční návrh. K řízení ale přistoupil právník Petr Bernátek, který převzal pohledávku vůči AI ve výši asi 23 tisíc korun. Firma ji zaplatila, Bernátek se přesto proti usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu odvolal. Věc řeší olomoucký vrchní soud. Právník AI již dříve uvedl, že kauza firmu poškozuje. Mikula dnes řekl, že v rámci insolvenčního řízení byli externí věřitelé zvýhodněni před zaměstnanci AI. „Zaměstnancům stále dluží nějaké nepeněžní plnění,“ řekl.

AI měla loni tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 844,7 milionu korun, oproti roku 2014 zhruba o 600 milionů nižší. V roce 2014 podle opravených údajů utržila 1,444 miliardy a vykázala ztrátu 515 tisíc korun. Výroční zpráva na rok 2014 původně avizovala zisk 91,2 milionu korun. Loni se firma propadla do ztráty 46,4 milionu korun. Jediným akcionářem AI je ruská společnost UGMK Holding z uralského města Verchňaja Pyšma.

