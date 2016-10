Ocenění jako polibek smrti: Stumpf rozšířil řadu vyhozených „šéfů roku“

Když šéf americké banky Wells Fargo John Stumpf minulý týden rezignoval, určitě se nenašel nikdo, koho by to překvapilo. Od vypuknutí aféry s falešnými účty byl odchod Stumpfa na spadnutí. Ještě před pár měsíci by na to ale vsadil málokdo; snad kromě pověrčivých, kteří sledují výroční ceny Morningstar.