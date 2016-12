Obrana zaplatí 210 milionů korun za české vesty Argun

„Firma Argun podala nejlepší nabídku,“ potvrzuje informace týdeníku Euro vysoce postavený úředník ministerstva obrany. Novinku potvrdil i zdroj z generálního štábu. Soutěže se zúčastnilo šest firem, Argun s částkou 210 milionů korun vyhrála. O vítězi rozhodovala nejnižší nabídková cena. Ministerstvo obrany chce výsledky zveřejnit po Novém roce, nyní ještě dobíhají lhůty pro případné námitky neúspěšných společností.

Argun sídlící v Hradci Králové dodá 5500 neprůstřelných vest ve čtyřech etapách. Prvních 1300 by mělo do armádních skladů dorazit do 30. listopadu 2017, dalších 1067 do 30. září 2018, do 30. září 2019 pak vojáci čekají zásilku dalších 1633 a poslední balíky s 1500 vestami mají dorazit do 30. září 2020. Pět tisíc vest bude pro armádu, pět set pro vojenskou policii.

Kromě toho ministerstvo obrany pro své lidi v zahraničních operacích pořizuje i 1500 amerických nosičů balistických plátů SPCS Magnum TAC-1 za více než 72 milionů korun. Armáda tak hasí kritickou situaci. Nedostatek neprůstřelných vest měl přitom vyřešit už kontrakt s Českou zbrojovkou podepsaný v únoru 2015. Za 68 milionů korun tehdy firma slíbila dodat 2291 kompletů, kvůli nejasnostem v průběhu tendru dosud vojáci neviděli ani jednu vestu.

Podle zjištění týdeníku Euro se Česká zbrojovka zúčastnila i aktuální soutěže, se svou nabídkou ale skončila až na třetím místě. Vítězný Argun v minulosti mimo jiné dodával balistické panely i do vest pro Policii ČR, ta však materiál reklamovala. Důvodem prý byla nízká ochrana proti střelám podél okrajových lemů panelů.

Dále čtěte:

Armáda zrušila nákup přileb za 95 milionů

Ministerstvo obrany nakoupí z USA balistickou ochranu za 52 milionů