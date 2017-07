Oběti úspěchu. Vláda posílá miliardy na Rychnovsko, které nezvládá firemní boom

Pravidelná zácpa

Jsou dvě odpoledne a na horkem rozpáleném parkovišti v průmyslové zóně začíná dopravní peklo. Končí směna a tisíce lidí se najednou potřebují dostat domů. Příjezd k hlavní silnici, který jindy zabere sotva pár minut, se protahuje na tři čtvrtě hodiny a zácpa nabývá obludných rozměrů. Stejný scénář se opakuje v deset večer a v šest ráno – pokaždé, když končí směna. „Nedá se vyjet zejména kvůli tomu, že ty lidi tady neumějí jezdit. Kdyby dodržovali pravidla, šlo by to rychleji, ale pod půl hodiny jsem to nikdy nedal,“ popisuje řidič černého sedanu. Aby odjel z parkoviště co nejdříve, nepřevlékl se v práci, ale odbývá si to až v autě.

Jeho mikropříběh ukazuje na jeden z nejpalčivějších problémů, který místním během posledních pár měsíců vybujel pod okny. Ne že by parkoviště u továrny nestačilo, ale aby si zaměstnanci zkrátili čas strávený popojížděním v autě, parkovali ve vesnicích, kde se dalo. „Nedalo se ani projet k nádraží. Auta blokovala úzkou cestu po obou stranách,“ popisuje místostarosta Kvasin Ivan Ešpandr. Obecní úřady a podniky poté iniciovaly sérii policejních kontrol a situace se nyní zlepšila.

Odjezd z továren a odpolední zácpy to ale nevyřešilo. To by měly změnit nové investice – budování zvláštního příjezdu pro kamiony, bypass křižovatky a dostavba dalšího pruhu příjezdové silnice k zóně. Některé z plánů schválila vláda už ve svém prvním, třímiliardovém usnesení v roce 2015, jenže dosud na ně nedošlo.

„Kraj by se k nim s ohledem na všechna povolování a schvalování dostal nejdříve v roce 2021, což je neudržitelné. Rozhodli jsme se proto zaplatit ze svého budování cyklostezky, třetí pruh příjezdové cesty k zóně a bypass křižovatky. Jde zhruba o 50milionový výdaj a po dokončení vše kraji převedeme za korunu,“ vyjmenovává Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů Škody Auto.

Miliardový skok

Ono státní přešlapování, schvalování a odsouvání je pro problémy spojené s průmyslovou zónou příznačné a vysvětluje mnoho z potíží, které tu nastaly. Škodovka, hlavní investor v oblasti, třeba už před rokem varovala, že její sekce aut SUV roste velmi rychle.

Usnesení, které má situaci zlepšit, schvaluje přitom vláda až teď. „My jsme nejprve avizovali, že do roku 2018 jen do výroby SUV investujeme 7,2 miliardy a přijmeme 1300 nových lidí. Vytvořili jsme ale více než dvojnásobek míst. Společně s našimi dodavateli jsme tedy za rok a půl nabrali 3500 lidí a proinvestovali téměř 15 miliard. O takhle rychlém vývoji jsme informovali v létě 2016, zhruba sedmnáct měsíců po stvrzení původní dohody,“ popisuje Michal Kadera.

Navíc z předchozího usnesení z roku 2015 se podařilo dosud proinvestovat jen osm státních milionů (sic!) z celkových tří miliard (sic!). Ne, nenastalo žádné velké zdržení, takhle prostě stát funguje.

Celý článek najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází v pondělí 17. 7. a ke stažení je na www.alza.cz/euro