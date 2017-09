O2 opisuje od T-Mobilu. Za 500 korun nabízí 10 gigabitů pro náročnější surfaře

O2 začala nabízet nový tarif Data 10 GB za 499 korun. Už název prozrazuje to hlavní – obsahuje 10 gigabitů dat. Žádné volné minuty nebo SMS se nekonají. Za minutu hovoru do všech českých sítí zaplatíte 3,50 koruny, za zprávu pak 1,50 koruny. Kdo data vyčerpá, ten bude muset zaplatit 249 korun za dodatečné 2 GB. Při objednávce s pevným internetem od O2 to bude jen 399 korun.