O auta je stále větší zájem, prodej stoupl o 13 procent

Neprodávanější Škoda zvýšila odbyt o 11 procent na 61 091 vozů, následuje Volkswagen s růstem o sedm procent na 19 450 prodaných aut a třetí značka Hyundai rostla podobným tempem na 15 391 prodaných vozů.

Nejvíce se prodávají vozy nižší střední třídy, jejichž podíl činí 21 procent. Malé vozy mají pětinový podíl a SUV jsou v těsném závěsu na třetím místě. Nejprodávanější provedení karoserie je kombi před terénními vozy.

Mezi modely je největší zájem o Škodu Octavii, následuje Škoda Fabia, Rapid a Superb. Na pátém místě je Hyundai i30 a šestý Volkswagen Golf.

Benefity pro zaměstnance

„Řada společností masivně obnovuje své automobilové flotily poté, co během minulých tří let realizovala investice do výrobních zařízení, nyní tak dochází řada i na investice zbytnější. Významným faktorem firemní poptávky je v poslední době také využívání služebních vozidel jako benefitu, kterým lze zajistit stabilizaci klíčových pracovníků. Rostoucí firemní poptávka je podporována i atraktivními nabídkami leasingových společností, a to zejména pokud jde o operativní leasing,“ uvedl Petr Kymlička z auditorské a poradenské sítě BDO.

Za celý letošní rok odhaduje analytická firma PwC prodej nových osobních vozů na úrovni 255 až 266 tisíc vozů což je meziroční růst o deset až 15 procent. „Pro příští rok očekáváme růst okolo deseti procent,“ uvedl Vojtěch Opleštil z PwC.

Registrace dovážených ojetin od ledna do září vzrostly o desetinu na 123 837 vozů. Podíl aut starších deseti let se zvýšil na 51,5 procenta.

Nejprodávanější Ford

Prodej lehkých užitkových vozů se zvýšil o více než pětinu na 14 185 aut. Nejprodávanější byl Ford s podílem téměř 16 procent, následuje Fiat, Peugeot a Renault. Nejprodávanějšími modely jsou Peugeot Boxer, Fiat Ducato a Renault Master.

Počet nově zaregistrovaných nákladních aut vzrostl o 11 procent na 8346 vozidel. Nejprodávanější byl Mercedes Benz před značkami Volvo a DAF. Tahače měly podíl 57 procent. Prodej autobusů se snížil o osm procent na 716 vozidel.

Poptávka po nových motocyklech poklesla o 0,4 procenta na 15 093 prodaných strojů. První je Honda, následují Maxon a Yamaha.

