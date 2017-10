Nový majitel čipové divize Toshiby chce rychlé vyrovnání s Western Digital

Americký investiční fond Bain Capital má plánu nabídnout do tří let na burze akcie čipové divize Toshiby. Rád by také rychle uzavřel dohodu o vyrovnání se společností Western Digital, která je partnerem Toshiby ve společném podniku na výrobu čipů a která se staví proti prodeji, uvedla dnes agentura Reuters. Bain Capital stojí v čele konsorcia, které minulý týden podepsalo s Toshibou dohodu o koupi jejího podniku na výrobu čipů za 18 miliard dolarů (395 miliard korun).