Netflix vsadil na komiksy. Koupil vydavatelství Millarworld

Firmu Millarworld vlastní skotský spisovatel Mark Millar a jeho žena Lucy. Firma vydává řadu titulů a podle jejich komiksů Kick-Ass, Kingsman a Wanted už byly natočeny filmy.

Dohoda přichází v době, kdy Netflix vynakládá miliardy dolarů za obsah, aby získal nové předplatitele a stal se největší firmou zaměřenou na streamování filmů a televizních pořadů.

Netflix zahájil činnost v roce 2007. Od té doby expanduje do celého světa, nejprve do Kanady, pak do Latinské Ameriky, Evropy, Austrálie, na Nový Zéland a do Japonska. Služba je přístupná prakticky na jakémkoli zařízení, které má připojení k internetu, včetně osobních počítačů, tabletů, chytrých telefonů, chytrých televizí a herních konzol. Nyní má ve více než 190 zemích zhruba 104 milionů předplatitelů.

Mezi vlastní pořady firmy patří seriály Domek z karet a Stranger Things. Letos chce firma na vlastní programy vynaložit šest miliard dolarů.

