Nejvíce bankéřů se po brexitu přestěhuje do Frankfurtu

Podle zdrojů stejný krok zvažují také banky Citigroup, Goldman Sachs Group a Morgan Stanley. Zájem o bankéře z Británie má i Paříž. Největší nefrancouzskou bankou, která se rozhodla vybrat si pro evropskou centrálu konkurenční Paříž, je HSBC Holdings.

Podle hospodářského institutu Bruegel by Londýn po brexitu mohl přijít až o 10 000 pracovních míst v bankovnictví a 20 000 ve finančních službách a klienti by mohli přesunout z Británie až 1,8 bilionu eur (47 bilionů korun). To bude mít velký negativní dopad na Británii, protože finance a s nimi související služby přinášejí zemi ročně 190 miliard liber (5,7 bilionu korun), což představuje 12 procent britské ekonomiky.

