Největší výkon, nejvýkonnější diody. Do Břežan dorazil unikátní laser

Okamžitý výkon jednoho světelného pulsu bude jeden petawatt, což je zhruba milionkrát více, než představuje výkon jednoho temelínského reaktoru. Pořízení systému vyšlo na 1,2 miliardy Kč bez DPH a jde o nejdražší laser ze všech čtyř, které mají v břežanském centru fungovat.

Systém, který je zatím uložen v šesti desítkách beden a kontejnerů, bude využíván k základnímu i aplikovanému výzkumu. Jeho prostřednictvím se budou například vyvíjet urychlovače částic pro lékařské aplikace nebo zkoumat vnitřní stavba živých buněk. „Základní výzkum zahrnuje vývoj některých nových zdrojů rentgenového záření částic a podobných věcí prozkoumáním materiálů a podobně. Aplikovaný výzkum je především orientován na ověření všech technologií pro nové způsoby terapie zhoubných nádorů pomocí nabitých částic generovaných laserem,“ řekl Rus.

Místopředseda vlády Pavel Bělobrádek si prohlíží virtuální podobu nového pracoviště v centru ELI Beamlines.

Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd Michael Prouza uvedl, že sice existují na světě další lasery schopné vyslat pulz na úrovni petawattů, tento je však první, který vysílá pulzy častěji než jednou za sekundu. „To maximum bude dokonce až desetkrát za sekundu. Nikdy nic takového ještě nebylo na světě zkonstruováno,“ upozornil Prouza. Podle něj se tím otvírají nové možnosti pro experimenty v oblasti biovědy, medicíny nebo třeba zkoumání plazmatu.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), jenž se dnes s vědci v Břežanech setkal, ocenil, že se na vývoji laseru podílel Fyzikální ústav a na výrobě se podílel český průmysl. České firmy k systému dodaly některé komponenty.

Zařízení putovalo šest dní z kalifornského města Livermore přes letiště v Los Angeles do Frankfurtu v Německu, odkud ho ve středu ráno přivezly kamiony do Břežan. S instalací se podle Rusa začne zřejmě v polovině září, až bude připravena speciální hala s plochou 620 metrů čtverečních. Trvat by to mělo kolem tří měsíců, další čas zabere ladění a uvedení do provozu. Připraven pro výzkum by tak laser mohl být příští rok v červnu.

Zabalený petawattový laserový systém s nejvyšším průměrným výkonem na světě

Výkon zařízení se bude postupně zvyšovat, až bude dosahovat petawattových výkonů při 10Hz frekvenci výstřelů. Z USA k němu časem přibude i takzvaný 10-PW laser, který patří k nejvýkonnějším na světě.

Laserové centrum bylo postaveno s pomocí evropských peněz a otevřeno v roce 2015. Bělobrádek v souvislosti s jeho dalším provozem upozornil na to, že peníze na takzvanou udržitelnost jdou i ze státního rozpočtu. Návrh od ministerstva financí podle něj s vyššími náklady po zahájení provozu centra nepočítá. Bělobrádek tak do příštích let čeká velký boj o financování této infrastruktury. „Také bude záležet na managementu a Akademii věd, jak dokážou sehnat kolegy z jiných států, aby se podíleli na financování tohoto projektu, a na tom, jaké projekty tady budou,“ dodal.

