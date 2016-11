Největší ve Valmezu: Šimáně kupuje obchoďáky v maloměstech

Snad u každého krajského či okresního města v Česku dnes najdete obchodní centrum, kde jsou vedle sebe jako kostky lega naskládané obchody potravinami a nábytkem počínaje, kutilskými potřebami a elektrospotřebiči konče. Tyhle nepříliš vzhledné kvádry poslední dobou přitahují velké investory, protože nesou stabilní šesti­-sedmiprocentní výnos z pronájmu. To je v době, kdy je „levných“ peněz všude dost, vklady v bankách nic nevynášejí, a za nákup vládních dluhopisů se dokonce musí platit, velmi solidní výnos bez většího rizika.

Maloměsta a vesnice

Síť obchodních center po Česku buduje mimo jiné investiční fond skupiny Unimex, který ovládají dva tuzemští miliardáři Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal.

„Teď jsme koupili obchodní centrum ve Valašském Meziříčí za 170 milionů korun. Má asi pět a půl tisíce čtverečních metrů. Je to vlastně půlka nákupního centra, ve druhé části je Tesco,“ řekl týdeníku Euro Petr Pavlát, ředitel uzavřeného investičního fondu Unimex.

Největší nákupní centrum ve „Valmezu“ leží na výpadovce k Hranicím na Moravě. Sídlí v něm KiK, Planeo elektro, Breno koberce a prodejna pro kutily Uni Hobby. Ta má po Česku ještě dalších sedm obchodů a patří Šimáněmu se Šmejkalem. Unimex koupil budovy obchodů, parkoviště i s dlouhodobými nájemními smlouvami od brněnské stavební a developerské firmy Unistav Holding.

Byznysmeni z Václaváku Jiří Šimáně (66) je další z tuzemských podnikatelů, kteří si něco začali s Číňany. V jeho nízkonákladovém leteckém dopravci Travel Service vlastní čínská CEFC skoro padesát procent. Zarytý fotbalový fanoušek s čínskými partnery působí i ve svém srdečním klubu – Slavii Praha. Pod hlavičku skupiny Unimex však patří třeba i golfový resort u Karlštejna, menšinový podíl v ČSA nebo distributor zahraničních vín Global Wines. Čtyřicetiprocentním akcionářem skupiny Unimex, která sídlí v jednom z domů v horní polovině Václavského náměstí v Praze, je Jaromír Šmejkal (65). Na veřejnosti zřídka vystupující byznysmen je parťákem Šimáněho od založení firmy v roce 1991.

Pavlát sází na to, že hodnota dlouhodobě pronajatých nemovitostí, jako jsou ty ve Valašském Meziříčí, bude v budoucnu pozvolna růst. Na rozdíl třeba od bytů, které lidé nakupují jako investice, jichž se mohou za pár let začít zbavovat, až se zvýší úrokové sazby u hypoték. Investovat proto bude fond i dál. Před pár týdny se dohodl se skupinou CPI Radovana Vítka na odkupu asi 20 tisíc metrů čtverečních pozemků ve Svitavách.

„Je to smlouva osmlouvě budoucí. Napřed chceme udělat územní rozhodnutí, které vám v dnešní době dává jakous takous šanci, že to postavíte,“ říká Pavlát. Příští rok chce Unimex na pozemcích začít stavět další nákupní centrum, které celkem vyjde na zhruba 140 milionů korun. „Lidé teď opravdu mají chuť utrácet. Vidíme to na maloobchodních tržbách našich hobbymarketů. Důvěra v ekonomiku je velká a prodeje jdou nahoru,“ dodává.

Stavební průtahy

Fond, který v současnosti spravuje majetek za 3,7 miliardy korun, rozvíjí i dva velké developerské projekty. V pražské Jahodnici nedaleko Štěrboholské spojky postupně vyroste zbrusu nové malé sídliště s 271 byty v dvojdomech a řadovkách. Zatím jich stojí asi dvacet a městská část Praha 9 u nich staví školku. Nejedná se o klasické paneláky, ale nízkoenergetické domy, které s fondem staví někdejší výrobce „okálů“ RD Rýmařov. Druhý developerský projekt se pak plánuje v Brně­-Chrlicích, u výpadovky na Bratislavu.

Pavlát se přidává do sboru developerů, kteří si stěžují na občanská sdružení brzdící výstavbu. „Stavíte továrnu, kde kouří komín, a vítr jde směrem na malé sídliště, to je jasný argument, továrnu stavět nemůžete. Ale argument, že tady u heliportu sídlí koroptev a zajíc, není argument, protože tam žádný nesídlí,“ říká s tím, že se úřady stížnostmi musejí zabývat a zbytečně to protahuje stavbu. Příprava pozemků ke stavbě, která dříve trvala dva roky, se podle něho nyní protáhla v průměru na čtyři až šest let. Fond Unimex letos přesto čeká zisk kolem 150 milionů korun.

