Nejmladší z rodu Baťů. Rozhovor s pravnukem zakladatele obuvnického gigantu

V chystané proměně značky, na níž Thomas Archer Baťa se svým pražským týmem právě pracuje, mají tyto kroky velký význam. Baťa opouští decentralizovanou strategii, kdy se marketing lišil podle jednotlivých zemí. Pravnuk zakladatele firmy chce ze „své“ značky udělat opět globální produkt.

„Musíme najít rovnováhu mezi globálním charakterem značky a podrobnou znalostí lokálních trhů. Ta nám myslím nechybí. Během posledních padesáti let naší decentralizace si zákazníci v jednotlivých zemích často myslí, že Baťa pochází právě z jejich země,“ říká v rozhovoru Thomas Archer Baťa. Svým zákazníkům chce nově vyprávět příběh silné globální společnosti, která má kořeny v Česku.

Když se procházíte po ulicích, sledujete, co mají ostatní na nohou?

Určitě. Mám dokonce ten problém, že se koukám dolů pořád. Je to takový zlozvyk, když pracujete v obuvnickém byznysu.

Jak jsou na tom Pražané?

Je to velmi různorodé. Praha je kosmopolitní, je tu mnoho turistů. Když sejdete do čtvrtí mimo centrum, lidé jsou trochu konzervativnější. Češi jsou obecně konzervativní v tom, jak se oblékají. Zejména co se týče barev. Ale mladší generace už je o něco odvážnější, barvy více vyhledává.

Jaký typ bot nejraději nosíte vy osobně?

Záleží na náladě. Ale nejraději mám tenisky, ne nutně atletické nebo sportovní. Obecně dávám přednost spíše neformální obuvi, teď mám zrovna na sobě kožené tenisky. Vypadají dobře a jsou pohodlné, můžete je nosit k saku i k tričku.

V Praze už jste žil v letech 2011 a 2012, řídil jste obchod na Václavském náměstí. Jaké to bylo, přijít do země svých předků a rozvíjet jejich odkaz právě tady na Václavském náměstí?

Můj dědeček (Tomáš Jan Baťa – pozn. red.) míval les nedaleko Valašského Meziříčí, často jsme tam chodívali, když jsem byl dítě. Prahu jsem vlastně poznal až někdy v patnácti, když měl můj dědeček oslavu 90. narozenin na Pražském hradě. Takže bylo celkem zajímavé přijít poprvé do Prahy a rovnou na Hrad. Jinak jsem od dětství jezdil do Zlína, lítali jsme do Vidně, odtud je to na Moravu blíž.

Uvědomoval jste si už v dětství, co všechno v této zemi vaši předci dokázali?

Když jsem byl hodně mladý, o dějinách jsem moc nepřemýšlel. V tomhle věku je to asi normální. Ale už jako teenagera mě historie, příběh naší rodiny a mé kořeny začaly více zajímat. Zlom nastal asi po roce 2000, když vznikla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, kterou pomáhal zakládat můj dědeček. Byl jsem tehdy při tom, hrozně mě zajímalo, jak a proč ta univerzita vzniká.

Co jste se od dědečka naučil?

Hodně věcí. Zaprvé musíš mít vizi. Toho, co v životě děláš a čeho chceš dosáhnout. Ale vizi nejen pro sebe, i pro ostatní, pro své zaměstnance, pro celou společnost. Pak jsem se také od něj naučil, že nic není jednoduché. Všechno vyžaduje hodně trpělivosti. Je jednoduché být negativní a vidět všude problémy. Je naopak těžké být pozitivní a vidět řešení. Je to stejné v životě i v byznysu.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází v pondělí 17. 7. a ke stažení je na www.alza.cz/euro