Nechtěná kreditní karta ve schránce? Pochybný trik zkouší i dcera Komerční banky

Co s ní? Ignorovat, vyhodit do popelnice, poslat zpět odesílateli? Řeč je o kreditních kartách, které začaly některé finanční společnosti posílat poštou lidem - bez ohledu na to, že adresát o službu nemá zájem. Děje se tak navzdory tomu, že Česká národní banka k věci vydala jasné stanovisko, že zákon o platebním styku vydávání nevyžádaných kreditních karet zakazuje.