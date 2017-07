MND se více zaměřuje na prodej elektřiny a plynu. Tržby z těžby klesly

Z výroční zprávy vyplývá, že tržby z prodeje elektřiny a plynu se zvýšily o dvě procenta na téměř 17 miliard korun. Pokles tržeb za prodej vytěženého plynu a ropy byl třetinový na 1,2 miliardy. Důvodem je pokles těžby kvůli nízkým světovým cenám ropy. Těžba se tolik nevyplácí jako dříve. Průměrná cena ropy se loni dostala na 44 dolarů za barel (1000 korun), o rok dříve stála 52 dolarů.

„Byli jsme na makroekonomické vlivy připraveni. Díky diverzifikaci aktivit v oblasti těžby i obchodu s ropou, plynem a elektřinou jsme stabilní a finančně zdravá firma, která roste v perspektivních odvětvích maloobchodu i velkoobchodu,“ uvedl Jestřabík. S plynem obchoduje firma velkoobchodně i maloobchodně. Počet koncových zákazníků loni více než zdvojnásobila na 22 000.

Vývoj cen ropy

Celkem firma loni prodala rekordní objem plynu, po přepočtení se jednalo o 68,7 TWh. V Česku využívá podzemní zásobník plynu Uhřice, v Německu zásobníky Stockstadt a Hähnlein a dále zásobníky na německo-rakouských a slovensko-rakouských hranicích. Loni také zahájila obchodování s plynem i v Nizozemsku a na Ukrajině.

Úspěšně se vyvíjí také obchod s elektřinou. Vedle České republiky společnost začíná obchodovat v Německu, obchoduje v Rakousku a na Slovensku a nově v Maďarsku. Odběratelů elektřiny je již 76 000.

Pro další rozvoj loni firma dostavěla nový zásobník plynu v Dambořicích společně se skupinou Gazprom. Začala také těžit plyn ve dvou nových ložiscích u Valtic a Lanžhota. Do budoucna si hodně slibuje od nově objevených bohatých ložisek mezi Brnem a Kyjovem. Odhaduje se, že ropa a plyn pod zemí zde mají hodnotu 3,5 miliardy korun, těžit by se mohlo do dvou let.

Počet zaměstnanců se loni snížil téměř o 70 lidí na 353, další stovky lidí pracují v dceřiných společnostech.

Společnost patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Stoprocentním vlastníkem akcií MND je nizozemská společnost MND Group N. V., v Česku má MND dceřiné společnosti MND Drilling&Services, která je největším vrtným kontraktorem v Česku a zabývá se průzkumnými vrty, MND Gas Storage, která má na starosti uskladnění plynu, a MND Energy Trading vzniklá v roce 2012 pro zajištění budoucího podnikání v energetických odvětvích.

