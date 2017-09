Ministr: 9 zemí unie by danilo internetové firmy podle obratu

Devět členských zemí Evropské unie (EU) podporuje plán na zdanění velkých internetových společností podle jejich obratu, nikoli zisku. Státům by to zajistilo vyšší daňové příjmy z jejich podnikání. Na jednání ministrů financí členských zemí Evropské unie v estonském Tallinnu to uvedl francouzský ministr financí Bruno Le Maire.