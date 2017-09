Metrostav postaví na Slovensku přivaděč. Cena přesáhne 360 milionů

Metrostav předložil v tendru nabídku s cenou 13,9 milionu eur (362 milionů korun). Oproti státem předpokládané hodnotě zakázky ve výši 22,5 milionu eur to představuje úsporu 38 procent. Nabídku v tendru předložilo osm společností. Projekt bude NDS financovat i z evropských fondů.

Výstavba přivaděče Lietavská Lúčka-Žilina je potřebná pro napojení stávající silniční sítě na budovanou dálnici jižně od Žiliny, na jejíž realizaci se rovněž podílí Metrostav. Tento 11,3 kilometru dlouhý úsek dálnice D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka měl být podle posledních předpokladů hotov na podzim příštího roku. Mluvčí NDS Michaela Michalová ovšem řekla, že termín dokončení stavby byl odložen na první čtvrtletí roku 2019. Nejde přitom o první odklad.

„Naším cílem je odevzdat motoristům dálniční úsek Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka a přivaděč v jednom termínu,“ uvedla Michalová.

Dodržení zmiňovaného časového plánu bude patrně záviset na rychlosti výstavby přivaděče, který se Metrostav zavázal postavit během půldruhého roku, tedy do jara roku 2019. Nevládní slovenský institut INEKO již loni upozornil na riziko, že část dálnice u Žiliny skončí v poli, protože NDS včas nevypsala tendr na stavbu přivaděče. NDS kvůli časové tísni loni oznámila zadání výstavby přivaděče bez veřejné soutěže, což by ale znamenalo, že by na projekt nemohla použít peníze z unijních fondů. Letos na jaře se NDS nakonec rozhodla pro vypsání tendru, přičemž smlouvu s jeho vítězem původně plánovala uzavřít v srpnu.

