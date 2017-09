Máme se dobře. Češi jsou dvakrát bohatší než Slováci

Češi za rok 2016 umístili v objemu čistých finančních aktiv na osobu na 28. příčce, tedy o dva stupně níže než předloni. Stejný pokles Česko zaznamenalo i v žebříčku hrubých finančních aktiv, kde ze všech zkoumaných zemí proti loňskému 27. skončilo na 29. místě. Hrubá finanční aktiva zahrnují hodnotu veškerého movitého i nemovitého majetku průměrného občana, čistá hodnota finančního bohatství představuje veškerý movitý i nemovitý majetek minus dluhy.

Průměrné čisté bohatství na obyvatele činilo loni v Česku 12 630 eur, tedy podle aktuálního kurzu zhruba 328 tisíc korun. Pro srovnání na Slovensku loni průměrné bohatství na člověka bylo 6150 eur (160 tisíc korun) a u průměrného Poláka 7070 eur (184 tisíc korun).

Němci jsou stále čtyřikrát bohatší než Češi

Rozdíl mezi bývalou západní a východní Evropou je stále enormní, německy mluvící sousedé jsou na tom finančně čtyřikrát lépe než Češi. Průměrný Němec loni vlastnil čistou hodnotu 49 760 eur (1,3 milionu korun) a ještě lépe na tom byl Rakušan s 51 980 eury (1,35 milionu korun).

Silná pozice Česka ve srovnání se zeměmi podobného politicko-ekonomického vývoje by neměla zastínit skutečnost, že rychlost růstu čistého bohatství Čechů meziročně zpomalila na 4,1 procenta. Podle Allianz jsou na vině dva faktory. Již druhý rok v řadě Čechům rychle narůstaly dluhy, o 5,4 procenta v roce 2016, proti tomu se však příliš nezvyšovala celková hodnota aktiv. Se 4,5 procenta rostly nejpomaleji za posledních šest let, a to zejména kvůli stagnaci na trhu cenných papírů.

Čisté bohatství v průměru na obyvatele v roce 2016: Pořadí Země Částka (EUR) 1. USA 177 210 2. Švýcarsko 175 720 3. Japonsko 96 890 4. Švédsko 95 050 5. Tchaj-wan 92 360 6. Belgie 92 080 7. Singapur 89 570 8. Nizozemsko 87 980 9. Kanada 87 590 10. Nový Zéland 86 030 … 17. Rakousko 51 980 18. Německo 49 760 … 28. Česko 12 630 (12,614 v roce 2015)

zdroj: Allianz

Přečtěte si také:

Kde se žije nejlépe na světě? Česko je na 22. místě