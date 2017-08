Maloobchodní tržby zrychlily růst. Zvýšily se u pohonných hmot i potravin

Letošní i loňský červen měly stejný počet pracovních dnů, údaje před a po očištění o sezonní vlivy se tak většinou neliší. Tržby za nepotravinářské zboží rostly v obou případech o osm procent a za pohonné hmoty o 7,6 procenta.

Tržby za potraviny se ale po očištění zvýšily o 3,7 procenta, zatímco před ním byly vyšší o 4,3 procenta. „Rozdíl je způsoben zejména vlivem vyššího počtu pátků, které jsou pro maloobchodní prodej potravin významné a nižšího počtu střed, které patří k průměrným prodejním dnům,“ uvedli statistici. V meziměsíčním srovnání vzrostly maloobchodní tržby o 0,7 procenta.

Proti loňskému červnu byly letos vyšší tržby ve všech maloobchodních odvětvích. V obchodech s oděvy a obuví to bylo o 10,9 procenta, za prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 7,3 procenta, za počítače a komunikační zařízení o 6,2 procenta, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 5,2 procenta, za výrobky pro domácnost o 4,9 procenta a potraviny o dvě procenta.

Zdroj: ČSÚ

Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby meziročně zvýšily o 0,7 procenta, přičemž za opravy aut vzrostly o 4,9 procenta, ale za jejich prodej klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně by tržby za prodej a opravy aut nižší o tři procenta.

Za celé druhé čtvrtletí se pak maloobchodní tržby reálně zvýšily o 6,1 procenta. Bez očištění o sezonní vlivy by to bylo 5,1 procenta, protože letos bylo v tomto období o čtyři pracovní dny méně.

„Maloobchodní tržby naznačují, že domácí poptávka zůstala velmi silná. To by se mělo projevit i ve statistice HDP,“ uvedl analytik Komerční banky Viktor Zeisel. Očekává mezičtvrtletní zvýšení soukromé spotřeby o 1,1 procenta. „To by mělo výrazně podpořit celkový růst ekonomiky, která podle nás přidala 1,3 procenta mezičtvrtletně,“ dodal.

