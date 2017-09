Maloobchodní tržby zpomalily meziroční růst. Nejvíce se zvýšily prodeje e-shopů

Letošní i loňský červenec měly stejný počet pracovních dnů, údaje před a po očištění o sezonní vlivy se tak většinou neliší. Tržby za nepotravinářské zboží rostly v obou případech o 6,8 procenta a za pohonné hmoty o 6,5 procenta. Tržby za potraviny se po očištění zvýšily o 2,5 procenta, před očištění byly vyšší o 1,3 procenta. „Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem významných a průměrných prodejních dní,“ uvedl Český statistický úřad.

Zdroj: ČSÚ

Prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby se v červenci zvýšil o 15,3 procenta. Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly nejvíce, o deset procent, tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení. Více utržily obchodníci také za oděvy a obuv, za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a pro domácnost. Ve specializovaných prodejnách potravin se tržby zvýšily o dvě procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 1,2 procenta. Naopak pokles prodeje zaznamenaly specializované prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby meziročně snížily o 2,1 procenta, přičemž za prodej klesly o 3,5 procenta a naopak za opravy vzrostly o 3,8 procenta.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v červenci reálně o procento. Klesly tržby za potraviny a za pohonné hmoty, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly. Za prodej a opravy motorových vozidel klesly sezónně očištěné tržby reálně meziměsíčně o 2,2 procenta.

Analytici: Trh očekával lepší čísla

Ačkoliv výsledky maloobchodu spíše zklamaly, nadále podle ekonoma Jiřího Poura z UniCredit Bank roste maloobchod slušným tempem a nenarušuje tak obrázek o dobré kondici české ekonomiky. „Vše nasvědčuje tomu, že se nejedná o změnu trendu, a že maloobchodu se bude v kontextu rostoucí ekonomiky nadále dařit. Překážkou by mohlo být výraznější posílení koruny a zrychlení inflace, jež by část poptávky domácností přesměrovala do blízkého zahraničí,“ uvedl Pour.

„Růst tržeb v obchodech v červenci mírně zpomalil, ale vůbec to neznamená, že lidé začali šetřit. S ohledem na vývoj mezd je zřejmé, že dali přednost dovoleným a že postupně stále více do rozpočtů domácností zasahují vyšší náklady na bydlení,“ dodal Petr Dufek z ČSOB.

Důvody, které stojí za pokračujícím růstem maloobchodních tržeb, zůstávají podle analytika Miroslava Nováka ze společnosti Akcenta neměnné. „Velmi nízká nezaměstnanost, růst reálných mezd a nižší obavy spotřebitelů ze ztráty zaměstnání. Spotřebitelská důvěra zůstává velmi vysoká a naznačuje, že silný růst maloobchodu bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku,“ uvedl.

Trh nicméně očekával lepší čísla. „Odhad mediánu trhu byl mnohem optimističtější než skutečnost. Trh očekával růst tržeb 5,9 procenta meziročně a bez započtení aut šest procent,“ uvedla Monika Junicke z Raiffeisenbank.

