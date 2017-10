Madeta rozjíždí mléčné bary. Chce se zaměřit na nemocnice

První nemocniční prodejna už od dubna funguje v Českých Budějovicích. „Měli tam nějaký ne úplně dobře využitý prostor, a tak se zeptali, jestli by do toho někdo nešel,“ popsal v rozhovoru pro týdeník Euro majitel Madety Milan Teplý, jak se nápad zrodil. Na přelomu února a března příštího roku by mělo otevřít bistro v nemocnici v Českém Krumlově a další zdravotnická zařízení jsou v jednání.

Teplý zatím nechtěl být konkrétnější. „Hodně záleží, jak se k tomu postaví krajské úřady,“ dodal. Riziko totiž vidí především v diskutované privatizaci zdravotnictví, což by pro Madetu mohlo znamenat zmaření investice. Zřízení jednoho bistra přijde na několik milionů korun.

Máslo bude stát 70 korun, odhaduje šéf Madety

Loni na podzim v Budějovicích otevřel také první mléčný bar Madetka nabízející jednoduchá snídaňová a obědová menu. Prodejna disponuje také dětským koutkem. I s „mlíčňáky“ chce Madeta expandovat do dalších měst Jihočeského kraje a také do Prahy, zatím však hledá spolehlivé partnery.

Mléčné bary byly v Česku velmi populární za minulého režimu, po roce 1989 však většina za nich postupně zanikla. To je rozdíl od sousedního Polska, kde řada z nich ustála příchod nadnárodních řetězců s rychlým občerstvením a v současnosti se těší velké oblibě mezi místními i zahraničními turisty.

Celý rozhovor s Milanem Teplým si můžete přečíst v týdeníku EURO, který vychází v pondělí 9. října

Dále čtěte: