Liglass elektrárny v Kyrgyzstánu nepostaví. Vláda mu vypoví smlouvu

Podle kyrgyzské státní tiskové agentury Kabar propadne Kyrgyzstánu suma 1,147 milionu dolarů, kterou Liglass Trading CZ složila jako smluvní záruku. Na dostavbu kaskády, s jejímž budováním začala ruská firma RusGidro (RusHydro), vypíše podle Isakova kabinet novou soutěž.

„Je důležité, aby vše bylo vykonáno správně, abychom u soudů neprohráli,“ citovala premiéra agentura Kabar. „Máme (k výpovědi smlouvy) všechny důvody v souvislosti s tím, že jedna ze stran nesplnila závazky,“ uvedl Isakov.

Vicepremiér Zilalijev na schůzi vlády smlouvu s českou firmou podle serveru 24.kg obhajoval s tím, že za Liglass Trading se zaručilo české ministerstvo průmyslu a obchodu, které „tuto společnost oficiálně podpořilo a zaručilo se za ni“.

Podle kyrgyzského a českého tisku se za českou firmu přimlouvala i kancelář českého prezidenta Miloše Zemana. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček obvinil z podílu na vypovězení smlouvy média. „Po soustavné mediální kampani žádné překvapení,“ vzkázal dnes Ovčáček z New Yorku, kde doprovází prezidenta.

Generální ředitel společnosti Liglass Trading Michael Smelík dnes z Kyrgyzstánu sdělil, že zatím o vládním rozhodnutí nedostal oficiální zprávu. „Jakmile ji obdržíme, vydáme tiskové prohlášení,“ uvedl Smelík.

Energo-Pro zájem popírá

Podle Rádia Svoboda Zilalijev po vládním rozhodnutí novinářům řekl, že o stavbu deseti malých vodních elektráren, jejichž vybudování bylo rovněž součástí kontraktu, už projevili zájem investoři z Indie a Jižní Koreje, a také „česká společnost Energia-Pro“, pravděpodobně Energo-Pro. Její mluvčí Hana Hikelová označila údajný zájem skupiny za nesmysl. „Skupina Energo-Pro o této zakázce nikdy nejednala a nejedná,“ řekla.

Zilalijev řekl, že vláda nemá k prodloužení termínu splátky právní možnosti, které by vyplývaly ze zákona nebo z textu smlouvy. Pokud se kontrakt neuskuteční, je prý připraven nést osobní odpovědnost. „Že (Liglass Trading) nezaplatí, je očividné, jinak by to už udělali. Ale před odsouzením k smrti má člověk právo posledního slova,“ řekl vicepremiér bez dalších komentářů.

Rádio Svoboda tvrdí, že žádost o odklad splátky Liglass Trading zdůvodnila zásahem „vyšší moci“. Náhradní termín úhrady údajně v dopisu kyrgyzské vládě uveden není.

Společnost Liglass Trading převzala letos v červenci projekt budování dvou velkých a deseti menších elektráren narynské kaskády po ruské firmě RusGidro, s níž Kyrgyzstán smlouvu loni vypověděl, údajně pro její platební neschopnost. V kontraktu s kyrgyzskou vládou se česká společnost zavázala, že jako nový účastník smlouvy zaplatí částku 37 milionů dolarů, což je hodnota dosavadních prací na narynské kaskádě, které provedla ruská firma.

Vedení RusGidro minulý týden oznámilo, že bude neuhrazenou částku 37 milionů na kyrgyzské vládě požadovat, nejspíš prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Termín, kdy měla společnost Liglass Trading tuto částku kyrgyzské vládě uhradit, se v kyrgyzských médiích liší. Vládní zdroje se ale shodovaly na datu 19. září.

Michael Smelík na tiskové konferenci uspořádané před dnešní schůzí kyrgyzského kabinetu konstatoval, že hodlá s vládou jednat. „Dnes se uskuteční schůzka. Kdy budou převedeny peníze, bude známo po jednání,“ prohlásil Smelík. Řekl, že nemůže dát jednoznačnou odpověď, když neví, jak schůzka dopadne. Zároveň popřel tvrzení některých médií, že jeho společnost požadovanou sumu 37 milionů dolarů nemá.

