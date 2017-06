Kronika ohlášené smrti. Světu hrozí, že úplně zmizí banány

Na první pohled to vypadá jako poplašné hlášení z biologické války: „Veškerý odpad musí bezpodmínečně zůstat na vaší farmě. Zajistěte s co největší důkladností veškerá biobezpečnostní opatření. Pořiďte si s předstihem dostatečné množství dezinfekčních prostředků. Při čištění sklizně používejte raději kartáč než zesílený proud vody, aby se částečky bláta nedostaly mimo určené prostory.“

Bohužel to není sci-fi, nýbrž realita konce letošního března v Austrálii. Tamní úřady takhle dramaticky varují farmáře – pěstitele banánů před cyklonem. Obavy však neplynou z mechanických škod; na ty jsou Australané zvyklí a umějí s nimi vycházet. Současný nepřítel číslo jedna je neviditelný a působí zprvu nenápadně. Lidově se mu říká panamská nemoc a hrozí vyhubením banánů, nejdůležitějšího ovoce na planetě. Lépe řečeno hrozí vyhubením jediného druhu banánu, který známe. A v tom přesně je náš problém.

Když pomyslíte na banán, stejně jako ostatním Evropanům a obyvatelům Severní Ameriky se vám vybaví to pěkné žluťoučké ovoce, které za komunistů bylo k sehnání jen o Vánocích a dnes je populární především proto, že na rozdíl od jiných zdravých pokrmů není nechutné.

Každý z těchhle prima banánů pochází ze skleníku na panství Chatsworth House, jejž v anglickém hrabství Derbyshire vlastní rodina vévody z Devonshiru, občanským příjmením Cavendishů.

Před 180 lety byl banán v Evropě ještě exotičtější než později v komunistickém Československu; tehdejší lord Cavendish uvítal, když jeho šéfzahradník, podle rodinné legendy inspirovaný čínskou tapetou s lákavě vyobrazenými žlutými plody, sehnal pár kousků z Mauricia. Myšlenka, že bude hostům v Chatsworth House moci servírovat doma vypěstované ovoce, které jinak bydlí v krajích podstatně teplejších, jej bavila. Nemohl mít nejmenší tušení, že dává vzniknout odolné a komerčně nejúspěšnější odrůdě banánu, který jednou dokonale převálcuje konkurenci. Až příliš dokonale.

Právě ona odolnost a následné devětadevadesátiprocentní ovládnutí mezinárodního banánového trhu však dnes představují velikou potíž. Před zhruba sedmi lety se začala z jihovýchodu Asie šířit houba, která dokáže znehodnotit celé plantáže. V roce 2010 ji našli v Austrálii a na Tchaj-wanu, o tři roky později v Jordánsku a v Mosambiku, loni po většině plantáží východní Afriky. Až se dostane do Střední Ameriky, odkud pochází 85 procent veškeré produkce určené pro mezinárodní trh, bude s našimi známými banány konec.

Ta zpropadená houba se jmenuje Fusarium oxysporum neboli srpovnička špičatovýtrusá. Má nepěkný zvyk napadnout banánovník přes kořeny; znamená to, že si její přítomnosti nejde všimnout dřív, než když už je pozdě. To začnou zelené listy tmavnout a usychat; plody sice vypadají napohled normálně, ale běda, když je chcete oloupat – uvnitř jsou shnilé. Jíst se nedají ani náhodou.

Tahle houba je doma v jihovýchodní Asii, pravlasti banánů. V tamních podmínkách s banány bojuje, co svět světem stojí. Funguje to jako dokonalá ukázka darwinismu v praxi: fusarium napadne ten či onen druh banánu, ten si geneticky zařídí imunitu; vzápětí houba znovu zmutuje do nebezpečnější formy, tím posílí i banán a tak dále.

Následkem toho je fusarium ve výborné formě – kdežto naše banány ne. Je to, jako byste proti sobě pustili hladového vlka a hejno kuřat. Vtip je v tom, že zatímco originální jihoasijské banány se samozřejmě množí semeny, banánový průmysl de facto klonuje: zjednodušeně řečeno vezmete odnož banánovníku, vrazíte ji do země a za chvíli máte banánovník nový. Díky tomu jsou prakticky veškeré banány, které můžete dostat v supermarketu od Valparaisa po Rijád, velmi blízkými příbuznými – se všemi výhodami a nevýhodami, které takové uspořádání věcí přináší.

Je to pochopitelné. Masová, standardizovaná produkce přináší podstatně lepší výnos z hektaru (a po dalších genetických úpravách i z každé individuální byliny – botanicky vzato je banán obří bylinou, ačkoli vypadá jako strom). Zároveň ovšem po sobě nechává otevřenou obrovskou bezpečnostní díru, která by v přírodě nikdy nemohla vzniknout: jakmile se najde dostatečně potentní patogen, je ohrožena celá populace.

