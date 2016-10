Krachující rejdař Hanjin se stáhne z Evropy

Podle nejčerstvějších informací zahraničních médií jihokorejský rejdař plánuje uzavření všech svých evropských poboček včetně regionální centrály v německém Hamburku. To podle mediálních spekulací naznačuje, že společnost nevyhnutelně směřuje k likvidaci a na globálním trhu kontejnerové přepravy nemá budoucnost. V reakci na to spadla hodnota akcií společnosti obchodovaných na burze v Soulu o necelých 14 procent.

Hanjin údajně o plánovaném rušení poboček zaměstnance neinformuje. „Veškeré informace získáváme z médií,“ sdělil Hans-Peter Becker senior manager německé pobočky Hanjinu serveru Loadstar. Hanjin, který v posledním roce ztratil 80 procent své tržní hodnoty, údajně předpokládá, že s uzavíráním poboček ve více než desítce evropských zemí začne již tento týden. V takovém případě by mohla zaniknout i ta pražská, která v hlavním městě působí od roku 1997. Vyjádření českého zastoupení firmy Hanjin ohledně další existence pražských kanceláří redakce Euro.cz shání.

Krize odvětví

Bankrot, před kterým stojí největší jihokorejský rejdař Hanjin, by měl podle informací listu Guardian být pro odvětví námořní kontejnerové přepravy největším v historii. Zároveň by v brzké době nemusel být jediným. Obor námořní kontejnerové přepravy čelí nejhorší situaci za posledních šedesát let. V červených číslech se pohybují všichni rejdaři a posledních šest let přepravují zboží za ceny pod vlastními náklady.

Podle Jiřího Marka, sales managera logistické společnosti Austromar, za to může nadbytek kapacit. „Poptávka po přepravě neroste tak rychle jako její možnosti,“ uvedl Marek pro Euro.cz s tím, že rejdařské společnosti začaly stavět lodi s vyšší tonáží schopné přepravy neskonale vyššího počtu kontejnerů (tzv. TU).

S tím souhlasí i vedoucí katedry logistiky pražské VŠE Radek Novák. Velikost současných kontejnerových lodí je podle něj přeceněná. „Když je chcete obsadit, musíte jít dolů s cenou. Tudíž se může stát, že časem nepokryjete ani vlastní náklady,“ udává. Speditéři jsou podle Nováka svými klienty tlačeni k tomu, aby realizovali přepravní zakázky za co nejnižší cenu. „Může se klidně stát, že kvůli tomu brzy půjde z kola ven další rejdař,“ dodává. Zásadní roli podle něj hraje i nesoulad mezi objemem exportu a importu z Asie. Trasy jsou tak reálně plně vytíženy pouze jednostranně.

Řešíme jen Hanjin

Speditéry z Austromaru podle Marka problémy Hanjinu vytížily „stoprocentně“. Lodě Hanjinu kvůli finančním problémům společnosti totiž nesměly do přístavu. V důsledku toho pak zboží stálo na moři a nesměřovalo na místo určení. Pro speditéry i jejich koncové zákazníky tak vznikaly v přístavech vícenáklady (v počátcích podle informací Austromaru na jednom kontejneru 3-4 tisíce eur). V některých případech pak musela doprava být placena zdvojeně. Některé kontejnery přitom na místo určení do Česka stále ještě nedorazily. „Měsíc a půl neděláme nic jiného, než že řešíme Hanjin. Stojí to obrovskou spoustu času a energie a samozřejmě i peněz,“ dodává. Vytížení potvrzuje i manažer námořních přeprav logistické společnosti DB Schenker Jakub Honzek. „V souvislosti s problémy společnosti Hanjin došlo k významnému nárůstu administrativy jak na straně přepravců, tak zákazníků,“ uvedl.

Finanční ztráty se jen pro Austromar budou pohybovat v řádu statisíců korun. Na určení celkových škod pro české firmy a logistické společnosti je však ještě brzy. Podle odborníka na logistiku Radka Nováka bude konkrétní částka pravděpodobně známa zhruba před Vánoci v souvislosti s tím, jak se problému chopí pojišťovny.

