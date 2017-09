Komentář: Proč hurikány Irma a Harvey neublíží americké ekonomice?

Přírodní katastrofy jako hurikán Harvey a Irma se nestávají každý den. Jejich celkové náklady je pravděpodobně pasují na druhou největší přírodní katastrofu v USA za posledních 75 let.

Jak se projeví na americké ekonomice a trzích?

Újma menší, než se čekalo

Škody po hurikánu Harvey se odhadují v tuto chvíli na 0,40 procenta HDP. Na odhady škod po hurikánu Irma je sice ještě trochu brzy, ale určitě budou nižší, než se čekalo.

I když se nepotvrdily některé nejčernější scénáře, zdá se, že kombinované škody obou hurikánů se budou blížit těm po hurikánu Katrina v roce 2005 – na pojištěném majetku to bylo přes 80 miliard dolarů (celkem byla výše škod zhruba dvojnásobná, pozn. red.), v přepočtu k výkonu ekonomiky šlo o 0,75 procenta HDP.

Jednorázový dopad

Negativní dopady na růst ekonomiky byly v minulosti prakticky vždy jednorázové – a byly znát během následujících cca dvou měsíců od katastrofy.

Pak zpravidla následovalo postkatastrofické oživení (a to dva až tři kvartály). Je třeba si uvědomit, že škody jsou pro konkrétní osoby, podniky i pojišťovny velice nepříjemné a nákladné. Pro HDP coby veličinu ale v součtu nemusí znamenat takovou tragédii.

Zpočátku sice v postižených oblastech klesá zaměstnanost, hospodářský výkon i poptávka, následné opravy a investice do obnovy to ale mohou ve finále více než vykompenzovat. To přiznal minulý týden i šéf newyorského Fedu William Dudley, který hovořil o tom, že celkový dopad hurikánů je „prorůstový“.

A co na to ropa?

Trochu kontraintuitivní může být ve finále také dopad na komoditní trhy. Poškozené rafinérie v Mexickém zálivu, které zpustošil hlavně Harvey, samozřejmě nahrávají vyšším cenám ropy. Podle odhadů vyřadil hurikán z provozu zhruba čtvrtinu amerických rafinérských kapacit.

Současně ale v postižených oblastech výrazně padá poptávka po benzinu a naftě. Ta se však brzy dostane do normálu poté, co bude obnovena produkce pohonných hmot a také až se na Floridu vrátí lidé uprchnuvší před řáděním živlů.

Tak jako tak, i zde by měly být jakékoliv dopady hurikánů dočasné…

Článek vyšel na webu Peak.cz